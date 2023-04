Forza Italia: Roberto Berardi nominato vicecoordinatore regionale

Firenze. Il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, ha nominato ieri Roberto Berardi nel ruolo di vicecoordinatore regionale vicario del partito.

“Con questa nomina – sottolinea Stella – Forza Italia prosegue il suo lavoro di rinnovamento e di radicamento sul territorio. Roberto Berardi ha dimostrato il suo valore sia nel lavoro al Senato che in quello di amministratore al Comune di Orbetello. Ci attende un grande lavoro, con Roberto e con tutti i dirigenti, i militanti e gli eletti di Forza Italia, in vista degli importanti appuntamenti elettorali di maggio, e in vista delle amministrative e delle Europee del 2024, infine delle elezioni regionali del 2025. È una sfida dura ma entusiasmante e ringrazio Berardi di avere accettato questo ruolo, mettendo la sua competenza e la sua esperienza a disposizione del partito”.