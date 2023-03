Polisportiva Capalbio, il Pd: “Comune organizzi un incontro pubblico per fare chiarezza”

Capalbio (Grosseto). “La situazione complessiva della Polisportiva Capalbio ha attirato, ormai da qualche tempo, l’interesse della popolazione locale che sembra avere qualche difficoltà a comprendere lo stato di abbandono e di, sostanziale, inutilizzo di una struttura che per molti anni è stata riferimento sociale e sportivo del comune“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alessandro Continenza, segretario del Partito democratico di Capalbio.

“Alla situazione di fatto si sono aggiunte indicazioni e voci emerse sulla futura destinazione dell’impianto pubblico che hanno anche originato iniziative sfociate nell’interrogazione del consigliere Lanzillo, preceduta e seguita da polemiche apparse sui social – continua la nota -. Il Partito democratico di Capalbio, che è da sempre, interessato a ragionare sulla situazione complessiva dell’associazionismo capalbiese, ha ritenuto avviare un’azione tesa a comprendere la situazione e le prospettive della struttura che attualmente è ‘gestita’ da un’associazione tramite una convenzione che è ormai da tempo scaduta. Il modo ritenuto migliore per farlo è stato quello di richiedere un incontro all’amministrazione comunale per avere una risposta diretta agli interrogativi che ormai molti cittadini si pongono“.

“La richiesta ha trovato riscontro con la disponibilità del sindaco ad incontrare ed a rispondere alle nostre richieste – spiega Continenza -. Come già accennato, l’incontro c’è stato l’8 marzo e la domanda principale era legata innanzitutto all’attuale situazione dell’impianto ed alle ipotesi di prospettiva. Le risposte del sindaco sono state puntuali, indicando che l’attuale situazione del complesso sportivo è molto deteriorata e bisognosa di importanti interventi di manutenzione di tipo straordinario che richiedono un impegno finanziario importante, mentre per il futuro le soluzioni gestionali possibili sono legate all’ipotesi di una convenzione quinquennale a soggetto individuabile in una società od associazione sportiva avente regolari caratteristiche oppure attraverso un progetto di finanza proposto da soggetto, di eguali caratteristiche, che verrebbe comunque messo a bando nel caso che la proposta sia ritenuta adeguata e conforme alle esigenze richieste dall’amministrazione comunale. Nella seconda ipotesi, della proposta di progetto di finanza verrebbe informata adeguatamente la popolazione”.

“A seguito dell’incontro, il Partito democratico ha discusso nell’ambito del proprio organismo direttivo e, pur ritenendo che le ipotesi indicate dal sindaco abbiano ragionevolezza, non si deve tuttavia dimenticare che la struttura in questione è stata realizzata grazie allo sforzo personale ed economico di molti cittadini che hanno dato avvio alla trasformazione di un ‘prato’ in un impianto che ha consentito a tutti i capalbiesi di praticare e sviluppare molte attività sportive a lungo assenti a Capalbio e che oggi rischiano di scomparire nuovamente – termina la nota –. Si ritiene quindi di suggerire, come atto doveroso, che l’Amministrazione proceda ad informare i cittadini, possibilmente attraverso una pubblica assemblea nella quale rappresentare e discutere sullo stato e le prospettive dell’impianto e sulle relative modalità e delle effettive intenzioni palesate e svolgere così un corretto confronto con la cittadinanza che sgomberi il campo da inutili discussioni e, magari, possa fornire indicazioni utili all’amministrazione”.