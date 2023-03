Verso le amministrative, ecco la squadra di Gabriele Fusini: tutti i nomi dei candidati

Magliano in Toscana (Grosseto). Dodici candidati, 8 donne e 4 uomini, nella lista civica “Magliano 2028” a sostegno di Gabriele Fusini. Il candidato sindaco di Magliano in Toscana presenta i nomi della sua squadra: “Con grande orgoglio – precisa Fusini -. Siamo riusciti a dare vita a un gruppo affiatato e qualificato di persone, con diverse esperienze, professionalità e provenienze, che sono pronte a dare il loro contributo per riuscire ad amministrare il nostro Comune. Il fatto che otto candidate su dodici siano donne è un valore aggiunto per la nostra lista”.

“Un’opportunità di crescita per il territorio”

Un gruppo coeso, che ha riconosciuto nel progetto di Gabriele Fusini un’opportunità di crescita e sviluppo per il territorio di Magliano. “Ognuno dei candidati sarà portatore delle proprie esperienze e delle proprie passioni e ognuno di loro porterà avanti i temi a cui tiene di più. Nella costituzione della lista infatti – continua Fusini – abbiamo cercato di rappresentare le maggiori istanze del nostro territorio: la tutela ambientale, ad esempio, che si concretizza con un rifiuto netto delle geotermia e con un’attenzione alle energie rinnovabili; l’attenzione al sociale, in particolare per le fasce più deboli della popolazione, perché siamo convinti che il nostro Comune possa lavorare di più e meglio sui servizi per i bambini e i ragazzi, per le loro famiglie e per le persone anziane; su politiche di sviluppo turistico del territorio e di tutela del patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e delle produzioni di eccellenza locali, senza dimenticare le politiche di supporto delle nostre imprese e di sostegno di fronte alle difficoltà che riscontrano”.

I candidati

Ecco i candidati in lista: Martina Angiolini, casalinga residente a Montiano, attiva nell’associazionismo locale e sportivo; Cinzia Baciarelli, commerciante, residente a Magliano in Toscana; Dario Bandinelli, residente a Cupi, è stato consulente informatico al Ministero dei trasporti e al Ced di Monte dei Paschi, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore; Pamela Calussi, psicologa psicoterapeuta, con un dottorato di ricerca sul bullismo e le devianze giovanili, residente a Magliano in Toscana; Tamara Fattorini, laureata in Scienze economiche e bancarie, dipendente di una società pubblica per la quale si occupa di risorse umane, affari societari, gestione degli acquisti e contratti; Riccardo Fusini, residente al Collecchio, imprenditore agricolo, produttore di uva Morellino e membro della direzione della Cia di Grosseto; Claudio Gobbi, residente a Magliano in Toscana, titolare di un’azienda agricola, ex dipendente del Corpo forestale dello Stato; Anna Lampredi, residente a Magliano in Toscana, posizione organizzativa della Asl Toscana sud est nell’area Colline Albegna, ex collaboratrice della Pro loco e del Comitato festeggiamenti di Magliano; Chiara Pagliai, ristoratrice, residente a Pereta e titolare del ristorante “Da Gaetano”; Gianfranco Pastorelli, residente a Montiano ed ex assessore alla cultura, alla caccia, allo sport e ai lavori pubblici del Comune di Magliano; Alessia Rossi insegnante, dottoressa in Scienze storiche e residente a Montiano; Chiara Tofanelli, avvocato amministrativo e civilista, residente a Magliano in Toscana.