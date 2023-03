Impianti sportivi: il segretario dell’Unione comunale del Pd incontra il sindaco

Capalbio.Mercoledì 8 marzo una delegazione dell’Unione comunale del Pd di Capalbio si è incontrata con il sindaco Gianfranco Chelini.

“L’incontro era stato richiesto per avere notizie riguardanti la situazione attuale degli impianti sportivi situati a Capalbio scalo – spiega Alessandro Continenza, segretario dell’Unione comunale del Pd di Capalbio -. In questi ultimi giorni erano uscite notizie ed interrogazioni relative a questi ultimi, dove si evidenziava una possibile richiesta di progetto di finanza da parte di una società sportiva privata, che avrebbe riguardato proprio gli impianti sopracitati. Il sindaco ha illustrato quelle che sono le problematiche attuali riguardanti gli impianti (impianti elettrici ed attrezzature sportive non a norma) e le varie situazioni che si sono susseguite negli anni ed ha evidenziato che negli ultimi tempi l’associazionismo a Capalbio non ha più quella radicalità e partecipazione degli anni scorsi”.

“Detto ciò, ha anche spiegato che il progetto di finanza che ancora non è stato presentato verrà messo al vaglio dall’amministrazione tutta e si andranno ad evidenziare i pregi e i difetti del progetto stesso, mettendo al cospetto della popolazione capalbiese in un incontro pubblico i pro e i contro di tale presentazione, dove ce ne fossero – sottolinea Continenza -. Ci tengo a ribadire, come segretario dell’Unione comunale, che l’incontro era semplicemente esplorativo e di ascolto non è stata mossa nessuna critica di fronte a quello che sarà il corso degli eventi, ma abbiamo preferito ascoltare dalla voce del sindaco quelli che saranno gli step da qui a divenire. Durante l’incontro abbiamo avuto anche l’occasione di parlare a 360 gradi di quelle che sono le aspettative del nostro territorio e quello che è stato fatto e quello che si potrebbe fare in futuro“.

“L’Unione comunale del Partito democratico di Capalbio ha espresso gratitudine al sindaco perché a precisa richiesta ha dato disponibilità ad altri incontri conoscitivi ed esplorativi – termina Continenza -. Il contraddittorio e la partecipazione fa sì che le scelte vengano condivise, ma anche giudicate con rispetto delle parti, e questo non deve mai venire a mancare per il bene dei cittadini capalbiesi”.