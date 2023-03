Ambiente, Simiani: “Recuperare risorse per bonifica Sin di Orbetello”

“La bonifica del Sin – Sito di interesse nazionale di Orbetello non può essere compromessa da ritardi burocratici. E’ necessario che le risorse già stanziate vengano reinserite nel Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo 2021-2027. Apprezziamo, in questa direzione, la disponibilità del Ministero dell’ambiente per recuperare i 28 milioni di euro non ancora spesi, ma al fine di garantire la piena ed immediata disponibilità dei finanziamenti necessari presenteremo, come Pd, un apposito emendamento al Decreto Pnrr attualmente in discussione al Senato”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente di Montecitorio, sull’iter di completamento dei lavori di bonifica in provincia di Grosseto.