Riapre il Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma dei film

Capalbio (Grosseto). Riapre il Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. In sala saranno proiettati “FolleMente” di Paolo Genovese, “A complete unknown” di James Mangold, candidato agli Oscar come miglior film, e “Noi e loro” di Delphine e Muriel Coulin.

Si comincia venerdì 28 febbraio con “FolleMente”, alle 16.30 e alle 18.30, e con “A complete unknown” (versione originale con sottotitoli in italiano), alle 21.30; sabato 1° marzo ci sarà “FolleMente”, alle 16.30 e 21.30, e “A complete unknown”, alle 18.30, mentre domenica 2 marzo sarà proiettato “A complete unknown”, alle 16 e alle 20.30, e “FolleMente”, alle 18.30.

Venerdì 7 marzo, alle 16.30, ci sarà ancora “FolleMente” e, a seguire, alle 18.30 e alle 21.30, “Noi e loro” (versione originale con sottotitoli in italiano).

Sabato 8 marzo è in programma, grazie alla collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges, “Familia” di Francesco Costabile e a seguire un confronto sul tema della violenza assistita, con gli interventi della scrittrice Cristina Pitrè e la psicologa Simona Socciarelli; alle 19.30 sarà proiettato “FolleMente” e alle 21.30 “Noi e loro”.

Domenica 9 marzo, infine, “Noi e loro” è in programma alle 16 e alle 18.30, mentre “FolleMente” ci sarà alle 20.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.