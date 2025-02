Dipinti murali che raccontano la storia del territorio: progetto di riqualificazione per il paese

Montiano (Grosseto). Sono sette gli edifici di Montiano che saranno oggetto di un progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Magliano in Toscana e che vede la collaborazione dell’Accademia delle Belle arti di Firenze. È stata presentata nei giorni scorsi, nella sala gremita della Casa della cultura di Montiano, l’idea progettuale che prenderà avvio nei prossimi mesi e che, con una serie di attività, cambierà il volto del paese maremmano.

“Abbiamo deciso di lavorare su un progetto di riqualificazione che possa contrastare lo spopolamento dei nostri borghi – spiega il sindaco Gabriele Fusini – per evitare che questi posti, così belli e ricchi di socialità, diventino dei luoghi dormitorio, e abbiamo studiato una serie di esperienze, portate avanti in Italia, per elaborare la nostra idea e rendere Montiano ancora più attrattivo. Con il supporto dell’Accademia delle Belle arti di Firenze abbiamo deciso di raccontare la storia del nostro territorio e della nostra comunità attraverso una serie di pitture murali, che terranno conto nei colori e nella modalità di realizzazione delle caratteristiche del nostro borgo, da realizzare inizialmente su sette edifici a cui aggiungerne altri nei prossimi anni, anche grazie all’entusiasmo che abbiamo riscontrato nella popolazione: dopo l’incontro pubblico, infatti, molti residenti, che ringrazio di cuore, hanno messo a disposizione le facciate delle proprie case e proprietà per i prossimi affreschi”.

Gli affreschi

I primi sette soggetti rappresenteranno un’antica cartina di Montiano e della campagna circostante, la trebbiatura e altre scene di antica vita quotidiana, come quella dei carbonai e dei cacciatori, il medico e benefattore Guido Santini, che nei primi anni del Novecento si è speso tanto per la comunità, i briganti Antonio Ranucci, Settimio Menichetti e Domenico Tiburzi. Le immagini prendono spunto dall’archivio fotografico del paese, custodito da Dario Giannerini.

“Ringrazio i cittadini – conclude il sindaco Fusini – per il sostegno che, anche in questo caso, ci stanno dando, la dottoressa Serenella Stefanini e la consigliera Alessia Rossi, che hanno curato la fase preparatoria e seguiranno le varie azioni del progetto. Questa idea di riqualificazione di Montiano è una scommessa che stiamo facendo e ci riempie di gioia vedere con quale entusiasmo è stata accolta dalla comunità”.

Nelle foto: alcuni momenti della presentazione alla Casa della cultura e alcuni esempi delle opere che saranno realizzate