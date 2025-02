Torna l’Orbetello Book Prize: come partecipare, le date e le novità dell’edizione 2025

Orbetello (Grosseto). Ha inizio la IV edizione di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio letterario internazionale voluto dal Comune di Orbetello, assessorato alla cultura e al turismo, guidato da Maddalena Ottali, e in collaborazione con l’agenzia ZigZag.

Il premio verrà assegnato a un’autrice o a un autore italiano di narrativa che ha già pubblicato all’estero. Nell’ultima serata, oltre ai tre finalisti, l’ospite speciale sarà anche un autore o un’autrice straniera che riceverà il premio “Tributo alla carriera”.

L’appuntamento è per il consueto ultimo weekend del mese di giugno, che quest’anno va dal 27 al 29 giugno. Consolidato l’obiettivo del Premio, che anche per questa edizione intende promuovere la lettura come sua principale missione, mirando così alla crescita e alla formazione civile individuale e collettiva. L’Orbetello Book Prize si conferma uno strumento per la promozione turistica: Orbetello nel periodo estivo è diventato un polo centrale di partecipazione, attrazione e coinvolgimento delle varie componenti sociali, economiche e culturali del territorio, con l’importante risultato di incentivare anche l’economia locale e la presenza turistica sul territorio.

Confermato anche quest’anno il presidente Paolo Di Paolo, in carica per la sua quarta edizione. Novità, invece, per la giuria. La giuria di selezione si allarga a dieci elementi accogliendo, oltre a scrittori e autori noti, anche gli operatori e gli addetti ai lavori di Orbetello: al presidente Paolo Di Paolo e a Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, Ritanna Armeni, quest’anno si aggiungono Giorgio Razzoli, Silva Gentilini, Lorena Manini, Fausto Carotti.

I restanti 120 giurati apparterranno al gruppo “Amici del Parco della lettura”, di cui 100 dovranno essere residenti nella provincia di Grosseto e 20 persone residenti al di fuori della provincia di Grosseto.

Verranno prese in considerazione le prime centoventi candidature valide (100 residenti e 20 non residenti nella provincia di Grosseto) pervenute tra quelle che abbiano risposto all’invito pubblico a far parte della giuria. L’annuncio con le informazioni per presentare la propria candidatura sarà pubblicato sul sito del Comune di Orbetello e sul sito del Premio Orbetello Book Prize.

La giuria è quindi composta dal gruppo di selezione (10 componenti) e dal gruppo Amici del Parco della Lettura (120 componenti).

Per farne parte è sufficiente compilare il modulo di adesione che si trova sul sito di Orbetello Book Prize: www.orbetellobookprize.it.

“Un chiaro e importante percorso – dichiara Paolo Di Paolo – ha permesso a Orbetello Book Prize di giungere alla quarta edizione, conquistando un posto di rilievo nel panorama dei premi letterari italiani per la principale caratteristica di dare rilievo alla scrittura, allo scrittore o alla scrittrice e in particolar modo al rapporto che la sua opera ha con l’estero, all’accoglienza in territori nuovi, alle altre culture. Il terreno delle traduzioni è necessario e importante per la carriera di uno scrittore, per la sua crescita, e Orbetello Book Prize è il premio giusto che pone tutto questo al centro della sua vocazione. Arricchito dal ‘Tributo alla carriera’ che viene assegnato all’autore straniero o all’autrice straniera, che naturalmente diventa un grande omaggio da parte del Premio e dei lettori delle lettrici che lo accolgono nella serata di premiazione. Abbiamo avuto tre grandi serate nelle edizioni trascorse che, con David Leavitt, Fernando Aramburu e Bjorn Larsson, hanno segnato veramente tre grandi momenti del Premio. Indimenticabili, anche”.

“Annunciare l’inizio di questa quarta edizione – afferma – Maddalena Ottali, assessore al turismo e alla cultura di Orbetello – è motivo di orgoglio: l’Orbetello Book Prize per noi ha avuto e conserva sempre un grande valore, che continua a conservare anche oggi. Si pone l’obiettivo di far accrescere la comunità dei lettori del territorio ed è un progetto con un ritorno turistico strettamente legato al Premio: attrae, accoglie e avvicina a Orbetello quel pubblico che viene a trovarci perché richiamato dai suoi finalisti e dall’autore straniero che viene premiato. Il cambiamento di quest’anno, che ha visto delle variazioni nella giuria, racconta anche questo: Orbetello Book Prize è un premio che crea, cambia, cresce, si rafforza, tenendo fede ai suoi obiettivi e sapendo bene che la strada da percorrere è quella che lega i libri al territorio”.

Le case editrici potranno aderire alla quarta edizione dell’Orbetello Book Prize inviando le proprie candidature entro il 31 marzo 2025.

Entro il 31 marzo 2025 la segreteria darà conferma dell’avvenuta accettazione e fornirà le modalità per formalizzare la partecipazione al gruppo Amici del Parco della Lettura e per il ritiro dei tre libri finalisti, sui quali i giurati dovranno esprimere una preferenza entro il 28 giugno 2025.

Hanno vinto le precedenti edizioni: nel 2022 per la sezione narrativa italiana “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” di Antonio Pascale, Einaudi; nel 2023 “La vita di chi resta” di Matteo B. Bianchi, Mondadori; nel 2024 “Un giorno tutto questo sarà tu”o di Lidia Ravera (Bompiani).

Tributo alla carriera: David Leavitt nel 2022, Fernando Aramburu nel 2023, Björn Larsson nel 2024.