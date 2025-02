Paesaggi, natura morta e figure umane: la pittrice Carmen Farini dona dieci quadri al Comune

Magliano in Toscana (Grosseto). Il Comune di Magliano in Toscana ha ricevuto la donazione, da parte della pittrice Carmen Farini, di dieci quadri in tela da lei creati. Si tratta di paesaggi, natura morta e figure umane che la stessa pittrice ha realizzato usando la tecnica a olio e che sono stati esposti nella sede comunale.

“Siamo felici e grati di aver ricevuto queste bellissime opere – dichiara Anna Lampredi, assessore al sociale e al volontariato del Comune di Magliano – che abbiamo voluto esporre con grande orgoglio all’interno del nostro municipio. Il fatto che a donarceli sia stata un’artista del nostro territorio, molto apprezzata e conosciuta, ci rende ancora più fieri e per questo ci teniamo a ringraziarla a nome di tutta l’amministrazione”.

“Oltre a ringraziare di cuore Carmen Farini – dichiara Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana -, ci tengo a ribadire come gli artisti del nostro territorio rappresentino il vero patrimonio non solo per la cittadinanza, ma anche per l’immagine che diamo a livello regionale e nazionale. Per questo ci fa piacere, in qualunque modo possibile, sostenerli e incentivare l’arte e la creatività, proprio per valorizzare al meglio la nostra comunità”.