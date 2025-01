Torna il Carnevaletto da 3 Soldi: presentato il programma della 54esima edizione

Orbetello (Grosseto). A Orbetello torna la manifestazione più allegra e colorata dell’anno che anima il centro storico: in Comune presentata ufficialmente la 54esima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi, che prenderà il via il 16 febbraio con il primo corso mascherato.

La presentazione si è tenuta in Comune, alla presenza del direttivo dell’associazione Carnevaletto, del suo presidente, Giorgio Stefanizzi, e dell’assessore a turismo, cultura e commercio lagunare, Maddalena Ottali. Al termine si è tenuto l’ormai consueto brindisi con le rappresentanze dei carri allegorici, che ha per protagonista l’immancabile torta preparata dai ragazzi del gruppo del progetto di pasticceria “Sweet and Tradition” dell’Istituto enogastronomico di Orbetello, realizzato quest’anno con la professoressa Jennifer Siedlaczek.

I corsi mascherati

I carri allegorici e le maschere tornano a sfilare in corso Italia a partire dal 16 febbraio, alle 15.00, preceduti dall’ormai consueto proclama di Re Carnevale, che si affaccerà sul palco di piazza Eroe dei due mondi al termine del corteo, che partirà dalle porte alle 14.00.

Gli altri corsi mascherati sono previsti domenica 23 febbraio alle 14.30, domenica 2 marzo alle 14,30 che sarà gratuito per gli over 75, al termine del quale sarà proclamata la reginetta del Carnevaletto da 3 Soldi 2025 con una sorpresa speciale: la partecipazione del gruppo delle sbandieratrici di Viterbo. La quarta e ultima sfilata è prevista sabato 8 marzo con il gran finale in notturna a partire dalle 20.00 in corso Italia, al termine della quale, intorno alle 21.30 circa, si terrà in piazza Eroe dei due mondi lo spettacolo di chiusura della 54esima edizione della manifestazione, con il saluto di Re Carnevale e la proclamazione del Carrissimo 2025. A seguire, dalle 23.00, in piazza Eroe dei due mondi si ballerà con il dj set previsto fino alle 2.00 del mattino.

Eventi

Ma sono molte le iniziative collaterali previste oltre alle 4 sfilate: si parte il primo febbraio con la presentazione ufficiale delle reginette dei carri, che si terrà alla discoteca New Line di Orbetello Scalo a partire dalle 22.00; domenica 23 febbraio, alle 10.00, il campo sportivo “O. Vezzosi di Orbetello” ospiterà la Coppa Carnevaletto, torneo di calcio riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni con riconoscimenti consegnati da Re Carnevale; la mattina di giovedi 27 febbraio il Carnevaletto farà visita al Centro Mare di Orbetello, con lo partecipazione di delegazioni delle maschere dei carri, rappresentanti della squadra tecnica Associazione Carnevaletto e Re Carnevale; ancora, il 27 febbraio, alle 15.00, in piazza Eroe dei due mondi inizierà il Giovedì grasso dedicato ai bimbi in maschera con animazioni per bambini e ragazzi, attrazioni per bambini a cura di Luca Riverdora. A seguire, alle 18.00 circa, nell’auditorium comunale di Orbetello ci sarà lo spettacolo teatrale “Il Carnevaletto del Leone Biagio”, della compagnia Teatroattratti, diretto da Irene Lizzulli.

Venerdì 28 febbraio, dalle 17.30, circa Carnevale in musica con lo spettacolo teatrale “Masquerade” dell’associazione culturale musicale “Alfredo Ceccherini” e del gruppo teatrale “I Mattatori”, ideato da Irene Lizzulli e Giuliano Adorno, nell’auditorium comunale di Orbetello.

Sabato primo marzo, a partire dalle 22.00, la discoteca New Line di Orbetello Scalo ospiterà il Sabato grasso, il veglione mascherato con premi offerti dalla direzione del New Line e con la partecipazione dell’orchestra ExtraBand. La mattina di martedì 4 marzo, infine, il Carnevaletto porterà allegria alla Rsa di Orbetello con la partecipazione di Re Carnevale e della squadra tecnica dell’associazione Carnevaletto.

«Inoltre – precisa il presidente dell’associazione Carnevaletto, Giorgio Stefanizzi -, per i bambini e i ragazzi è prevista l’organizzazione di altri eventi che saranno pubblicizzati durante la manifestazione, in merito colgo l’occasione di ringraziare le centinaia di volontari che, ogni anno, si impegnano per dare vita al Carnevaletto, i membri dell’associazione, i nostri maestri carristi e i volontari delle associazioni che realizzano i carri e che organizzano i gruppi mascherati. Abbiamo cercato di presentare un programma in linea con quello delle scorse edizioni, ricco e articolato, che soddisfacesse un pubblico il più ampio possibile, dando molta importanza agli eventi di alto valore sociale».

«Come ogni anno – sottolinea il presidente –, anche la 54esima edizione è caratterizzata da un salto di qualità, particolarmente nelle opere: tutte e 6 sono molto, molto belle, che portano la qualità artistica della manifestazione a un livello ancora più alto. Il Carnevaletto da 3 Soldi è un puzzle che, se si incastra nel modo giusto, diventa una grande manifestazione di successo e, fino a questo momento, tutto sta funzionando. Per questo, ringrazio l’amministrazione comunale, la mia squadra tecnica, i capicarro che coordinano insieme a noi la realizzazione dei carri. Restano, certamente, delle difficoltà che affrontiamo con spirito positivo ogni anno e, fino a questo momento, grazie alla grande collaborazione di tutti gli attori, siamo riusciti a superarle. Certamente fondamentale è, in questo senso, il supporto dell’amministrazione comunale, con l’assessore a turismo, cultura e commercio, Maddalena Ottali, e del sindaco, Andrea Casamenti, che ci sostengono con convinzione, in termini economici, amministrativi e di appoggio morale, per tenere viva la manifestazione più longeva della storia di Orbetello».

«Ringraziamo infine – conclude Stefanizzi – gli sponsor, e ce ne sono davvero tanti che hanno contribuito a rendere possibile l’organizzazione della manifestazione. Quest’anno, inoltre, c’è una novità: due ingegneri di Viareggio hanno collaborato a supervisionare la costruzione dei carri per garantire maggiore sicurezza. Un intervento che ha avuto un costo significativo, ma abbiamo preferito risparmiare su altro e investire sulla sicurezza».

«Siamo entusiasti di riportare il Carnevaletto da 3 Soldi a sfilare per le vie del centro storico di Orbetello – dichiara l’assessore Ottali – per una 54esima edizione che si annuncia ricca di novità e di creazioni artistiche tutte da scoprire. Ancora una volta dobbiamo ringraziare certamente l’associazione Carnevaletto e il suo presidente, ma anche i tantissimi volontari che spendono il proprio tempo libero per preparare una manifestazione che arriva dopo lunghi mesi di lavoro, caratterizzati da impegno e passione e che, ogni anno, ci regalano uno spettacolo straordinario. Questa edizione 2025 è caratterizzata, in particolare, da una straordinaria evoluzione sia artistica che delle tematiche. Questo è senza dubbio uno dei periodi più forti, in tutti sensi, che il Carnevaletto abbia vissuto e, perciò, siamo arrivati a trattare argomenti complessi e di grande valore sociale e culturale, comunque nel rispetto dello spirito della festa».

«Resta fermo l’impegno della nostra amministrazione, e del mio assessorato in particolare – aggiunge in conclusione Ottali –, a tenere viva questa grande manifestazione, fatta di tradizione, divertimento e spettacolo, che da oltre settant’anni, anche se con alterne fortune, ha saputo resistere all’usura del tempo e rinascere ogni volta dalle proprie ceneri, ma che, per crescere, necessita sia dell’amore della comunità che dell’appoggio delle istituzioni».

E’ possibile reperire nel dettaglio il programma della 54esima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi nella nuova brochure ideata dagli organizzatori e che, oltre agli eventi, contiene anche la presentazione delle reginette e dei carri allegorici dei 6 rioni in gara: Albinia, Fonteblanda, gruppo carristi Neghelli, Neghelli in Armonia, Orbetello centro e Orbetello Scalo (Stazione).