80 Trash Party e dj set: Magliano dà il benvenuto al 2025 in piazza

Magliano in Toscana (Grosseto). Magliano in Toscana si veste a festa per la notte più magica dell’anno.

L’amministrazione comunale e Frasha Magliano organizzano il Capodanno in piazza della Repubblica, con gli 80 Trash Party e a seguire dj set con i migliori dj del paese.

Aperitivi e cenoni in tutte le attività del borgo e poi, dalle 23.30, tutti in piazza per una notte tutta da cantare e ballare per salutare nel migliore dei modi il 2024 ed augurare a tutti il meglio per l’anno che verrà.

Frasha Magliano coglie l’occasione per “ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili gli eventi organizzati in questo anno e vi dà appuntamento nel 2025”.