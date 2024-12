Nuovo cinema Tirreno: settemila spettatori in dieci mesi di proiezioni

Capalbio (Grosseto). Il Nuovo cinema Tirreno tocca quota settemila presenze in un anno di attività, con dieci mesi di proiezioni continuative. Sono state tantissime le pellicole protagoniste del cinema dalla sua apertura nel dicembre 2023, tra prime e seconde visioni, spaziando dal cinema internazionale a quello italiano, passando per i documentari e la rassegna estiva.

“Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – di essere un’amministrazione che convintamente ha deciso di investire sulla sala cinematografica e sulla cultura. Lo abbiamo fatto, inoltre, in un momento difficilissimo per il settore, consapevoli dei rischi che ne derivavano, ma vedere una risposta così entusiasta della comunità e dei visitatori, che puntualmente hanno seguito e partecipato alle proiezioni, ci porta a dire di aver vinto la nostra scommessa. Adesso vogliamo continuare su questa strada, senza dimenticare la fondamentale collaborazione di Fondazione Capalbio e di tutte le persone che da mesi mettono a disposizione le loro competenze a beneficio del territorio”.

Le proiezioni gratuite

Per celebrare il traguardo, domenica 22 dicembre si terrà una doppia proiezione gratuita alla sala polifunzionale di Borgo Carige, con protagonisti “Il Grinch” di Ron Howard, alle 16, e “Chi ha incastrato Roger Rabbit” di Robert Zemeckis, alle 18.30.

“Garantire settimanalmente le proiezioni – commenta l’assessore alla cultura Patrizia Puccini – significa non solo offrire un servizio, ma anche valorizzare la socialità, accrescere lo spirito di comunità e migliorare la qualità della vita delle persone”.

“Le arti e il cinema in particolare – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio -, oltre a generare stupore, ci permettono di ampliare lo sguardo intorno a noi. Ci aiutano nella lettura del momento contemporaneo, permettendoci di crescere. Per altro il cinema al cinema permette lo scambio e il confronto; rappresenta la risposta contro l’individualismo e la solitudine piaghe dei nostri tempi”.

Prima dei film interverranno il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, l’assessore Patrizia Puccini e la presidente di Fondazione Capalbio Maria Concetta Monaci e si terrà un brindisi con gli spumanti della cantina Il ponte. L’ingresso a entrambe le proiezioni sarà gratuito fino ad esaurimento posti (non prenotabili). In collaborazione con le mamme di Capalbio, infine, a partire dalle 14 e fino all’inizio della proiezione de “Il Grinch”, Babbo Natale consegnerà un regalo ai più piccoli, con buffet offerto dagli esercenti di Capalbio.

“Dal giorno della riapertura ad oggi – dichiara Giulia De Luca Gabrielli, responsabile del Nuovo cinema Tirreno –, non ricordo una singola proiezione in cui non si sia avvicinato qualcuno a ringraziare calorosamente per la riapertura del cinema, a complimentarsi per la programmazione, o a chiedere con entusiasmo cosa ci fosse in programma la settimana dopo. La sfida è soltanto all’inizio, ma l’affluenza di questi mesi dimostra chiaramente che ,se l’offerta culturale è presente (e valida), il pubblico risponde. La cultura non è un lusso opzionale, ma una necessità essenziale nella vita di ognuno di noi”.