“The Youngest Christmas”: al via la serie di eventi natalizi dedicati ai più giovani

Orbetello (Grosseto). Dal 20 dicembre al 2 gennaio a Orbetello, Orbetello Scalo e Fonteblanda arriva “The Youngest Christmas”, un’iniziativa dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Orbetello, Silvia Magi, che ha deciso di promuovere, con il supporto dell’amministrazione tutta, un progetto di intrattenimento dedicato ai giovani durante le festività natalizie.

«Uno degli obiettivi primari di questa amministrazione, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili – spiega Magi -, è quella di dare risposte concrete ai giovani residenti nel territorio. La richiesta di spazi e luoghi per l’aggregazione è una delle più ricorrenti e sentite dalla fascia giovanile al fine di perseguire l’integrazione e l’armonizzazione, nei diversi contesti di riferimento, di adolescenti e giovani ed è proprio in questa ottica che è stata ideata questa iniziativa, attuata in collaborazione con le Pro Loco, senza il cui preziosissimo supporto l’organizzazione non sarebbe stata possibile».

Una serie di eventi dedicati ai giovani in esercizi pubblici tra Orbetello, Orbetello Scalo e Fonteblanda si terranno a partire da venerdì 20 dicembre: «Ringraziamo i volontari delle Pro Loco – conclude l’assessore – per aver individuato i luoghi e aver pianificato gli eventi, gli esercizi pubblici per aver dato la propria disponibilità ad ospitarli. Ci auguriamo che “The Youngest Christmas” abbia una buona risposta di partecipazione e che diventi un appuntamento fisso dedicato alla fascia che va dall’adolescenza ai 30 anni».

Il programma

Venerdì 20 dicembre: tombola con premi (pomeriggio/sera) al bar Bobbylandia di Fonteblanda.

Sabato 21 dicembre: Karaoke dalle 21.30 al bar Jade Square Cafè di Orbetello centro.

Domenica 22 dicembre: torneo di biliardino con premi, dalle 17 alle 19; torneo di biliardo con premi, dalle 20, al bar Italia di Orbetello Scalo.

Lunedì 23 dicembre: tombola con premi dalle 21, al bar il Tempio di Orbetello centro.

Venerdì 27 dicembre: mercante in fiera con premi dalle 2 alla paninoteca 010 di Orbetello centro.

Lunedì 30 dicembre: Karaoke dalle 21.30 al bar Rossi di Orbetello centro

Giovedì 2 gennaio: mercante in fiera con premi (pomeriggio/sera) al bar Bobbylandia di Fonteblanda.