“Cromatica Music Home”: saggio di fine anno degli allievi della scuola di musica

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per il saggio di fine anno degli allievi della “Cromatica Music Home”.

Si terrà venerdì 20 dicembre la serata dedicata al talento dei ragazzi che frequentano la scuola di musica. Teatro della rassegna sarà il locale Rockstar di Capalbio, in località Poggetti (strada Casal Nuovo 2), dalle 21.30, a ingresso libero.

Gli allievi e gli insegnanti della “Cromatica Music Home” si esibiranno nel tradizionale saggio di fine anno, un evento che celebra il percorso e l’impegno dei giovani musicisti, accompagnati dalla passione e dall’esperienza dei loro docenti.

Un repertorio variegato, suonato rigorosamente dal vivo, accompagnerà per tutta la serata, spaziando tra generi e stili che sapranno emozionare e coinvolgere. Il locale è disponibile per la cena, così si potrà unire buon cibo e ottima musica in un’atmosfera unica e accogliente. Si può prenotare un tavolo e sostenere gli allievi della scuola in un momento speciale di condivisione e crescita artistica. Per informazioni e prenotazioni il numero è il 346.0857924.

La scuola di musica “Cromatica Music Home” tiene i propri corsi a Porto Santo Stefano, in località Cava Legni, e al Rockstar di Capalbio, il locale di musica dal vivo che ospita gli insegnanti e gli allievi durante l’orario di chiusura.

«Una grande occasione che l’associazione ha di crescere – spiega il presidente di “Cromatica”, Stefano Zandomeneghi –, dando possibilità concrete ai ragazzi di creare nuove collaborazioni, esibirsi in un palco professionale e partecipare a seminari e contest organizzati in collaborazione con Rockstar. Per noi e per i nostri allievi è un salto di qualità importante, speriamo di riuscire sempre e ancora di più a diffondere e ampliare l’interesse verso il mondo della musica in Maremma. La scuola, oltre ai classici corsi di musica, propone corsi accademici per chi vuole avere conoscenze più approfondite. Per iscriversi ai nostri corsi o per informazioni si possono contattare le nostre pagine social o il numero WhatsApp 331.6425732».

Gli insegnanti della “Cromatica” sono Stefano Zandomeneghi (basso), Riccardo Paparozzi (batteria), Alessandro Mammola (chitarra), Augusto Ferretti (pianoforte), Martina Cori e Gabriele Catoni (canto).