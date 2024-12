Musica, intrattenimento, libri e arte: per Natale tante iniziative per grandi e bambini

Magliano in Toscana (Grosseto). È un calendario ricco di eventi, quello organizzato dal Comune di Magliano in Toscana per le festività natalizie, in collaborazione con le associazioni del territorio: le pro loco di Magliano, Montiano e Pereta e altre associazioni del territorio. Un programma che alterna momenti di intrattenimento e spettacolo a occasioni di socializzazione e divertimento per rendere il periodo del Natale ancora più emozionante.

Il programma

Si parte domani, sabato 7 dicembre, e domenica 8 dicembre con “La sbriciata” all’interno della tensostruttura allo chalet a Magliano in Toscana, un’occasione per gustare castagne e vin brulé, organizzata dalla pro loco locale.

Sempre sabato 7 dicembre, dalle 15, a Montiano sarà possibile visitare il mercatino di Natale a cura di Auser, mentre domenica 8 dicembre, alle 16, in piazza della Repubblica a Magliano, laboratorio per bambini e decorazione collettiva dell’albero di Natale a cura del Comitato genitori.

Venerdì 13 dicembre, alle 16, al Centro enoturistico di Magliano, proiezione del film “Il figlio di Babbo Natale”, mentre sabato 14 dicembre, alle 21.30, allo Chalet di Magliano, concerto dei 21 Grammi e dj set; domenica 15 dicembre, spazio all’arte alla Casa della cultura di Montiano, con il laboratorio di pittura di Serenella Stefanini (su prenotazione inviando una mail allo Iat info@vivimagliano.it).

Il mercatino di Natale a cura di Auser torna, venerdì 20 dicembre, dalle 16, a Magliano, nella tensostruttura allo Chalet, e, nello stesso orario, sempre allo Chalet, sarà possibile prendere parte ai giochi a premi a cura del Comitato genitori.

Dal 21 al 24 dicembre, in corso Garibaldi a Magliano, mercatino di Natale a cura della pro loco; il 21 dicembre, spettacolo teatrale della compagnia Confine Zero, alle 21.30 allo Chalet, dal titolo “Tiburzi e Puccini”.

Dal teatro si passa ai libri: domenica 22 dicembre, al centro di documentazione archeologica, alle 15, Fulvia Perillo presenta il suo libro “Altre mitiche creature” (Effigi) per l’evento organizzato dalla Commissione pari opportunità.

Alle 16 è in programma, allo Chalet, l’apertura del mercatino di Natale a cura di Auser, la processione dei ragazzi e lo spettacolo a cura della parrocchia di Magliano e, alle 21, esibizione del corpo bandistico “G. Verdi” per le vie del paese.

A Magliano, da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, arriva la casa di Babbo Natale in piazza della Repubblica.

Nel pomeriggio del 23 e del 24 dicembre, dalle 16 alle 19, i bambini potranno assistere al teatro di marionette e partecipare alla “nevicata”. Sempre il 24 dicembre, alle 16, arriverà in moto scortato dai centauri del moto club di Pereta persino Babbo Natale, per l’evento organizzato dal Comitato genitori.

Nel borgo di Montiano, lunedì 23 dicembre, alle 21.30, la chiesa di San Giovanni Battista accoglie il concerto gospel; dal 23 al 27 dicembre, in piazza del Plebiscito, troverà dimora la casetta di Babbo Natale, mentre martedì 24 dicembre è atteso l’arrivo di Babbo Natale.

Anche Pereta si anima lunedì 23 dicembre, alle 21, alla chiesa di Santa Maria per il concerto dei Madrigalisti e accoglie, alle 11 di mercoledì 25 dicembre, in piazza del Mercato, Babbo Natale, per l’iniziativa organizzata dalla pro loco locale.

Giovedì 26 dicembre, lo Chalet di Magliano ospita, dalle 15 alle 17, l’intrattenimento per bambini a cura di Sabrilla, mentre alle 21.30 è in programma il concerto dei Mataperros.

Gara di briscola, venerdì 27 dicembre, alle 21, promossa dalla pro loco di Magliano, mentre a Montiano, dalle 15 alle 17 alla Casa della cultura, è in programma intrattenimento per bambini a cura di Sabrilla e, a seguire, mercatino di Natale e tombola, organizzati dall’Auser di Magliano in Toscana.

Sabato 28 dicembre, alle 21.30, allo Chalet di Magliano torna la musica dal vivo con il concerto di The Longboarders; domenica 29 dicembre, alle 16, laboratorio di pittura con Antonella Stefanini (su prenotazione) alle 16 allo Chalet.

Sempre il 29 dicembre, alle 18, la chiesa di San Giovanni Battista a Montiano accoglie il concerto del duo Monari-Mari.

Lunedì 30 dicembre, proiezione del film “Nata per te”, alle 21.30, allo Chalet.

Martedì 31 dicembre grande festa in piazza della Repubblica organizzata dai Frascaioli per attendere, dalle 22, l’arrivo del 2025 con il concerto della band “80 Trash Party”, tributo alle hits italiane anni 80.

L’anno nuovo parte con il cinema, giovedì 2 gennaio, alla Casa della cultura di Montiano, è in programma, alle 21.30, la proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Sabato 4 gennaio, alle 15.30, allo Chalet di Magliano è calendarizzato l’evento “Auser: il suo primo anno di attività” e tombola; domenica 5 gennaio, serata musicale con Andrea Roventini, alle 21.30, allo Chalet di Magliano, mentre a Pereta si terrà il concerto della Brass band alle 21 per le vie del borgo, inseguendo la Befana.

Dal 20 dicembre al 6 gennaio, inoltre, in via Garibaldi 4 è in programma la mostra fotografica di Enzo Russo “Tutti mi dicon Maremma… Maremma”: tanti scatti che raccontano una lunga carriera, quella di Russo, e i cambiamenti di un territorio.

E proprio per favorire la conoscenza del territorio e l’attività fisica, sono in programma anche tre trekking alla scoperta delle bellezze di Magliano in Toscana: il 15, alle 14.30, trekking urbano per le vie più segrete di Magliano tutti obbligatoriamente muniti di cappellino di Babbo Natale; il 31 dicembre, alle 15, saluto al sole, alla Necropli di Santa Maria in Borraccia: il 6 gennaio, alle 10, camminata detox.

Tutte le attività sono gratuite.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico (tel. 0564.592102 – info@vivimaglianointoscana.it). Per eventuali modifiche al programma: www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/home/novita.