Giuliano Adorno in concerto: una serata di grande musica pianistica

Orbetello (Grosseto). Un concerto imperdibile si terrà il prossimo 14 dicembre alle 21.15 nell’auditorium comunale di Orbetello, dove il pianista Giuliano Adorno si esibirà in un programma di rara bellezza. L’evento è organizzato in collaborazione tra l’associazione Kaletra e l’associazione musicale Ceccherini, due realtà che da sempre promuovono la musica di qualità sul territorio.

Il concerto

Il concerto di Giuliano Adorno promette di essere un viaggio emozionante nel repertorio pianistico più affascinante e impegnativo, con una selezione di opere che spazia dal Barocco al Romanticismo, fino alla musica del XX secolo. Il programma include la celebre Ciaccona di Bach-Busoni, un’opera che sfida le capacità tecniche del pianista e che unisce la straordinaria struttura del capolavoro bachiano con la profonda carica espressiva di Ferruccio Busoni. Seguirà la Sonata Op. 109 di Beethoven, uno dei punti più alti della sua produzione tardo-romantica, che incarna la profondità filosofica e la modernità della sua musica.

Poi sarà la volta della Ballata No. 1 di Chopin, un pezzo di grande virtuosismo e intensità emotiva, che attraversa paesaggi sonori di una bellezza struggente. Infine, Adorno interpreterà la Sonata No. 2 di Rachmaninov, un’opera di rara potenza e lirismo, in cui il pianoforte diventa veicolo di un’espressione drammatica e travolgente.

Giuliano Adorno, pianista originario di Orbetello, ha sviluppato una carriera internazionale, esibendosi in diversi Paesi d’Europa, in Asia e negli Stati Uniti. Ha suonato in numerosi teatri e festival internazionali, distinguendosi per una solida preparazione tecnica e una lettura approfondita delle opere musicali. Adorno è anche docente di pianoforte al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino e nell’associazione musicale “Ceccherini” di Orbetello.

L’appuntamento di Orbetello si preannuncia quindi come una serata imperdibile per gli amanti della musica classica. Il concerto avrà un biglietto di ingresso di 10 euro, con posto unico. È possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 353.4407785 o inviando un messaggio WhatsApp al 389.2428801.