Nuovo cinema Tirreno: il programma del fine settimana

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per nuovo fine settimana nella sala polifunzionale di Borgo Carige. In sala, infatti, ci saranno “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre e “Il robot selvaggio” di Chris Sanders.

I film

“Berlinguer. La grande ambizione”.

Acclamato dalla critica e applaudito alla Festa del Cinema di Roma, la pellicola di Andrea Segre è un ritratto potente e intenso di Enrico Berlinguer, magistralmente interpretato da Elio Germano.

“Il robot selvaggio”

Tratto dall’omonimo romanzo di Peter Brown, il film, diretto da Chris Sanders (“Lilo & Stitch”, “La Bella e la Bestia” e “Il Re Leone”) racconta la straordinaria avventura di Roz, “una” robot tuttofare che, dopo un nubifragio, si ritrova su un’isola deserta. La sua esistenza programmata viene stravolta quando una piccola oca la riconosce come madre. Con animazioni straordinarie e un cast vocale stellare, il film esplora temi profondi come l’empatia e l’umanità, candidandosi come uno dei migliori film d’animazione dell’anno.

Il primo sarà proiettato venerdì 15 novembre, alle 19 e alle 21, sabato 16 novembre, sempre alle 19 e alle 21, e domenica 17 novembre alle 18 e alle 20. Il secondo, invece, ci sarà venerdì 15, alle 17, sabato 16, sempre alle 17, e domenica 17 novembre, alle 16.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.