“Magliano a braccia aperte”: Cinzia Leone e David Riondino protagonisti dell’evento

Magliano in Toscana (Grosseto). “Magliano a braccia aperte” è il titolo dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dalla pro loco di Magliano in Toscana, in collaborazione con il Rotary club di Monte Argentario, per sabato 12 ottobre. Un evento, tra arte, momenti di approfondimento e buon vino, che porterà nel borgo maremmano gli attori Cinzia Leone e David Riondino.

Il programma

Si parte alle 17 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Simona Marianelli, nello spazio espositivo di corso Garibaldi 1/3, con immagini del paese all’interno della cinta muraria medievale e foto dei paesaggi che caratterizzano la campagna maglianese.

Alle 17.30, appuntamento al Torrione per “La politica fa cultura? O viceversa”. Un incontro-dibattito in cui Cinzia Leone e David Riondino si confronteranno con i presenti, portando la loro esperienza di attori attivi in Italia e riflettendo del binomio politica e cultura.

Il pomeriggio proseguirà, alle 18.30, con la musica nelle vie del centro storico e l’apertura della mostra “People, storie di varia umanità” della pittrice Silvia Rinaldi, alla galleria “Arti in corso”.

Alle 19 il corteo musicale si fermerà in piazza della Repubblica per “Rileggiamoli”, un incontro sui cinque libri che non possono mancare in una libreria: la scrittrice Dianora Tinti e Giorgio Razzoli, della libreria Bastogi, racconteranno la loro scelta. Sarà chiesto anche un intervento attivo del pubblico, che potrà compilare una scheda comunicando le proprie cinque preferenze e dare via, così, a un momento di confronto.

A seguire, dalle 20, corso Garibaldi diventerà “Corso di(vino)” con degustazioni di Morellino e Vermentino delle aziende che hanno partecipato all’ultima edizione di Vinellando.