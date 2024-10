AltaVox firma convenzione con importante scuola di musica nazionale: i complimenti del Comune

Capalbio (Grosseto). AltaVox Academy è al centro della musica del Belpaese.

L’accademia di arti vocali e performative di Capalbio ha stipulato una convenzione con il Saint Louis college of music di Roma per svolgere i corsi pre-accademici volti alla preparazione degli esami di ammissione ai corsi triennali.

“Esprimiamo grande soddisfazione – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – per la nuova opportunità che arricchisce il territorio. I giovani capalbiesi, infatti, potranno proseguire negli studi e intraprendere un percorso nella musica senza allontanarsi troppo da casa, alleggerendo le tante spese che altrimenti avrebbero dovuto affrontare insieme alle loro famiglie”.

Il Saint Louis è una realtà che dal 1976 si occupa di alta formazione musicale ed è autorizzata dal Ministero dell’istruzione per il rilascio di lauree di primo e secondo livello (triennale e biennale), equiparate a quelle dei conservatori.

“Un’opportunità – spiega Chiara Vannini, presidente di AltaVox Academy – più unica che rara per tanti giovani del territorio. La nostra accademia, grazie al lavoro di molti, come del direttore artistico Fulvio Cerulli, è divenuta un punto di riferimento del territorio toscano per la diffusione della cultura artistica. La convenzione, oltre a certificare il buon lavoro fatto fino a oggi, sarà un’ulteriore occasione di crescita professionale”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 377.3706853.