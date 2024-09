“Capalbio e l’acqua”: al via la mostra collettiva a Palazzo Collacchioni

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per “Capalbio e l’acqua“, la mostra collettiva promossa dal Centro commerciale naturale di Capalbio in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’inaugurazione (con aperitivo) si terrà venerdì 20 settembre, alle 18.30, a Palazzo Collacchioni.

“Capalbio e l’acqua”

La mostra, a cura di Daniela Bellincampi, Elena Bellumori, Silvia Franci ed Erika Marcucci, parla del complesso rapporto tra Capalbio e l’acqua. Il paese, infatti, essendo privo di falde acquifere, ha solo cisterne pluviali. L’acqua è intesa nelle sue molteplici forme come il mare, i laghi di Burano e San Floriano e i fontanili sparsi nel territorio. L’arte si insinua prepotente in questa relazione fonte di ispirazione per artisti, accolti da un ambiente stimolante, in grado di recepirne il linguaggio e di favorire momenti di confronto.

Chi espone

Daniela Bellincampi, Elena Bellumori, Lilia Bevilacqua, Nicola Cariati, Fabio Cianchi, Pietro Corridori, Claudio Cotardo, Alessandra De Angelis, Mariana Deliman, Mirko Federici, Silvia Franci, Filippo Muneghina, Carlo Maria Nobile, Cesare Nobile, Ludmilla Peroni, Martino Pisanello, Barbara Salani, Fiorella Solimeno, Antonio Tofanelli e Rachele Tofanelli.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, salvo il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, fino al 29 settembre. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ccncapalbio@gmail.com.

Sempre venerdì 20 settembre, alle 18.30, in piazza Carlo Giordano si terrà lo spettacolo con musica dal vivo con i Semiseri.