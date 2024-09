“Into the musical”: tributo alle hit di Broadway nella frazione

Capalbio (Grosseto). Prosegue la stagione culturale di Capalbio.

Dopo un weekend ricco di appuntamenti, come il Premio Gastone Franci e “Puccini organista”, la settimana inizia con lo spettacolo musicale “Into the musical – Tributo alle hit di Broadway” di AltaVox Academy.

L’evento si terrà martedì 10 settembre, alle 21, a Borgo Carige.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.