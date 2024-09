Orbetello Jazz Festival: gran finale con “Blues & the City”

Orbetello (Grosseto). Ritmo, energia, divertimento: sarà una vera e propria festa della musica quella con cui domani, domenica 8 settembre, calerà il sipario sull’edizione 2024 dell’Orbetello Jazz Festival, la rassegna organizzata dall’Alexanderplatz di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello che da ormai sette anni è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Un gran finale tutto da vivere che, alle 21.00, in piazza Eroe dei due mondi, vedrà sul palco “Blues & the City” con “Blues Party & Big Mama Jam Session”, uno spettacolo completamente gratuito che promette di far ballare grandi e bambini.

Un omaggio al magico universo sonoro del “Big Mama”, storico locale di Roma che per 37 anni ha dettato le linee della black music italiana e che riunisce sul palco alcuni tra i più forti musicisti della scena e storici habituée della “Home of the Blues” capitolina, come Fulvio Tomaino (voce), Marco Rinalduzzi, (chitarra), Marco Siniscalco (basso), Carlo Micheli (sax), Cristiano Micalizzi (batteria),

Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39.349.9770309.