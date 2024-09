“Volti sognanti”: l’arte di Michelino Iorizzo in mostra

Orbetello (Grosseto). La galleria d’arte Orler di Orbetello, in corso Italia 35, ospiterà da sabato 7 settembre una straordinaria mostra personale dell’artista Michelino Iorizzo, uno degli interpreti più originali e affascinanti della pittura contemporanea italiana.

L’inaugurazione, un evento imperdibile per tutti gli appassionati d’arte, si terrà con un aperitivo offerto da Orler e preparato da “Il Sardo”, durante il quale sarà presente anche l’artista, pronto a condividere con i partecipanti il suo percorso creativo.

L’artista

Nato a Roma nel 1971, Michelino Iorizzo ha sviluppato un linguaggio pittorico unico, che mescola il figurativo e l’astratto in una narrazione emozionante e suggestiva. Dopo aver completato il Liceo artistico e ottenuto il diploma all’Accademia delle Belle Arti di Roma nel 1993, Iorizzo ha intrapreso un viaggio artistico che lo ha portato a insegnare in prestigiose Accademie in Italia e all’estero, tra cui la Hubei University in Cina.

La mostra

La mostra alla galleria Orler sarà un’occasione per ammirare una selezione di opere inedite, caratterizzate dai celebri ritratti femminili dell’artista. Questi volti, spesso misteriosi e malinconici, non esistono nella realtà, ma prendono vita dall’immaginazione di Iorizzo, dai ricordi di fugaci incontri o dai suoi sogni più reconditi. Ogni opera è una finestra su un mondo interiore, dove l’artista scava nella materia pittorica per far emergere una patina di antico che lega i suoi soggetti a un passato indefinito, in bilico tra irrequietezza e concretezza.

La tecnica di Iorizzo è vibrante e appassionata, oscillante tra una ricerca del realismo e una trasformazione consapevole. Le sue pennellate, rapide e decise, catturano espressioni improvvise, momenti fugaci che restano sospesi nel tempo. Ogni ritratto, con la sua capacità comunicativa straordinaria, non è mai formale o statico, ma vivo, dinamico, capace di affascinare e incantare l’osservatore.

Numerose sono le mostre personali e collettive che hanno ospitato le opere di Michelino Iorizzo, alcune delle quali sono esposte in collezioni permanenti di musei italiani ed esteri. La critica d’arte ha elogiato il suo lavoro, con nomi illustri come Andrea Romoli Barberini, Dacia Maraini, Claudio Strinati e Sandro Trotti, che hanno scritto di lui.

Per tutti coloro che desiderano scoprire il mondo affascinante dei volti ritratti da Michelino Iorizzo, l’appuntamento è alla galleria Orler di Orbetello sabato 7 settembre alle 18.30. Sarà possibile non solo incontrare l’artista e vivere un’esperienza immersiva tra le sue opere, ma anche acquistare un pezzo di sicuro valore artistico e da investimento.