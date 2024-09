Nuovo cinema Tirreno: un weekend e quattro film

Capalbio (Grosseto). Quattro film per un weekend. Al Nuovo cinema Tirreno non si lascia, ma si quadruplica. Nella sala polifunzionale di Borgo Carige sarà proiettato “Cattivissimo me 4” venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre alle 18.30.

Venerdì 6 settembre, alle 21.30, ci sarà “Tatami”, di Nattiv e Ebrahimi; sabato 7 settembre, sempre alle 21.30, sarà proiettato “Cattiverie a domicilio”, di Thea Sharrock, e domenica 8 settembre, alle 21.30, sarà la volta di “Past lives“, di Celine Song.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it. Per restare sempre aggiornati, è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.