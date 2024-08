“Radio Frasha”: spettacolo con i più grandi nomi della musica dance nell’area del Cassero

Magliano in Toscana (Grosseto). Magliano in Toscana saluta il mese di agosto con una serata all’insegna della musica, del ballo e del divertimento. Si chiama “Radio Frasha” l’evento in programma sabato 31 agosto, dalle 22 alle 3 del mattino nell’arena del Cassero, promosso dall’amministrazione comunale e dall’associazione Frasha.

Una serata unica, a ingresso libero, con Dance festival ’90/2000 live show, un appuntamento che vedrà i migliori dj di dance music far ballare tutti i partecipanti. Si parte con il dj set di Dj Jump, affiancato da Kim Lukas e da Melody, aka Lady Violet, seguito da Dj Angelo di Radio Deejay e Vittoria Hyde di Radio M2O.

I dj

Dj Jump

Classe 1977, Dj Jump è un affermato disc jockey e producer italiano della dance nazionale e internazionale. Sono suoi successi come “Forever With U” di Andy, “Ecoute Moi” di Double J, “Falling in love” di J-An Project. La carriera artistica di DJ Jump è sempre sulla cresta dell’onda e remixa per noti artisti italiani ed internazionali, come Lady6, The Soundlovers, Edward Maya, Donatella Rettore e Raffaella Carrà. Fino al remix internazionale di Ola “Jackie Kennedy”.

Kim Lukas

Cantante britannica molto nota in Italia per aver prestato la voce ad alcuni tra i più importanti brani dance, come “Boogie Baby” “All right”, “Sad girl” e “Breathe again”, insieme a Nathalie Aarts, “Upside down” con Dj Jump, “All I really want”, “To be you”, “Let it be the night”, fino all’ultimo singolo “A part of my heart”, pubblicato proprio quest’anno.

Melody aka Lady Violet

Figlia d’arte del grande autore Corrado Castellari, noto per le sue collaborazioni con De André, Mina, Milva, Ornella Vanoni e Iva Zanicchi, e della cantante Liana Paris, Melody inizia molto presto la sua carriera musicale, interpretando negli anni Ottanta alcune sigle di cartoni animali, per poi iniziare, all’età di 15 anni, la carriera solista nel mondo della musica dance con i gruppi Adam, Dear e Lady Violet. È stata corista in importanti artisti italiani come Elio e le Storie tese, Brazilian love affair, Fiordaliso, Time Machine.

Dj Angelo

Conduttore su Radio Deejay del celebre programma “Ciao belli” insieme a Roberto Ferrari, Dj Angelo è un conduttore e comico molto apprezzato dal grande pubblico per le sue trasmissioni radiofoniche e per quelle televisive. Approdato alla radio come tecnico audio, inizia a la sua carriera da dj a Radio Capital, ma è a Radio Deejay che crea la sua trasmissione “Ciao belli”, con la partecipazione di Albertino, Nicola Savino, Nicola Vitiello, Francesco Liguori e Riki Paternò. Attivo anche come autore, è stato ospite fisso del programma televisivo “Quelli che il calcio”.

Vittoria Hyde

Classe 1985, è cantante, musicista e conduttrice radiofonica. Nel 2008 partecipa alla prima edizione italiana di X Factor, dal 2015 è la front Woman della band “Vittoria and The Hyde Park”, con cui ha già realizzato un album e diversi singoli che hanno fatto il giro del mondo, rendendola molto popolare in Brasile, Francia e Giappone. In questi anni ha trasmesso su Virgin Radio, Radio Deejay e dall’ottobre 2020 è una delle voci di M2O.