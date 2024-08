Letteratura e musica: doppio appuntamento in paese

Capalbio (Grosseto). Ancora un doppio appuntamento per la stagione culturale capalbiese.

Si comincia mercoledì 28 agosto, alle 19, alla galleria Il Frantoio con la presentazione di “Oltre. Il ruolo dell’uomo nella società dell’intelligenza artificiale”, il nuovo libro di Luca Tomassini (edito da Franco Angeli). Dialogherà con l’autore il curatore d’arte contemporanea Davide Sarchioni.

Il libro

“Oltre” ambisce ad essere una bussola per orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, dove l’intelligenza artificiale, con la sua capacità di apprendere, adattarsi e innovare, promette di rivoluzionare i pilastri della nostra società. Con uno sguardo ottimista, ma non acritico, Luca Tomassini ci invita a considerare l’intelligenza artificiale non come un fine, ma come uno strumento che, se utilizzato saggiamente, può arricchire e ampliare il corso della storia umana. “Oltre” non pretende di fornire risposte definitive, ma di stimolare una riflessione profonda sul futuro che stiamo costruendo, sottolineando l’importanza di un dialogo multidisciplinare aperto a tutti i membri della società. Il libro esplora il potenziale trasformativo dell’AI, sfidando il lettore a riflettere sull’impatto che questa tecnologia avrà sulla nostra identità, sulla percezione della realtà e sulle nostre responsabilità morali.

L’autore

Luca Tomassini (1965) è stato nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Già direttore dell’innovazione del Gruppo Telecom Italia (nel 1990 è stato responsabile dello sviluppo prodotti mobili e ha curato il lancio del servizio di telefonia mobile di seconda generazione E-Tacs; nel 2004 lancia il primo servizio al mondo di Mobile TV su reti 2.5G/3G per Tim in Italia, Brasile, Perù e Grecia; nel 2009 inventa la soluzione per Broadband Tv Cubo Vision – oggi Tim Vision- di Telecom Italia), è professore aggiunto in diverse Università. È presidente di aziende che operano nel mondo delle telecomunicazioni, digitale, IT, media e della Fondazione Luca e Katia Tomassini. Fa parte di numerosi comitati scientifici e associazioni, come il Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti, il Comitato Leonardo e il Quadrato della Radio. È autore di numerosi saggi, tra cui i principali: “Il grande salto” (2020), “L’innovazione non chiede permesso” (2018), “Vite connesse” (2015), “Internet@tv” (2010), “Gsm: 21 anni di parole in libertà” (2009), “L’onda della convergenza” (2007), “Competere in Rete” (2007), “Realtà digitale” (1999), “Sistemi radiomobili terrestri” (1992).

Giovedì 29 agosto, alle 20.45, sul sagrato della chiesa di Borgo Carige si terrà il concerto “AltaVox Academy – A tribute to the women of music”.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.