“A spasso nel tempo”: torna nel centro storico il viaggio musicale negli anni ’60 e ’70

Porto Santo Stefano (Grosseto). Dopo il grande successo della prima edizione, il Centro commerciale naturale (Ccn) del centro storico di Porto Santo Stefano è lieto di annunciare il ritorno di “A spasso nel tempo”, l’evento musicale che trasporterà nelle atmosfere uniche degli anni ’60 e ’70.

La seconda edizione di “A spasso nel tempo” si terrà sabato 7 settembre, a partire dalle 21.30, nella suggestiva cornice sul mare di piazzetta Anselmi, nel cuore di Porto Santo Stefano. La serata sarà animata dalla musica dal vivo dei MezzoKilometro, una band che farà rivivere i grandi successi del passato con un’energia contagiosa e un sound autentico. A seguire, il DJ set di Blacksheep continuerà a far ballare con una selezione di brani iconici che hanno segnato un’epoca.

“Per immergersi completamente nell’atmosfera retrò, invitiamo tutti i partecipanti a vestirsi a tema: indossate abiti floreali, occhiali oversize, pantaloni a zampa d’elefante e tutto ciò che vi ricorda lo stile degli anni ’60 e ’70 – si legge in una nota del Ccn -. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, dove la musica e la moda di quei decenni prenderanno vita. Non perdete l’occasione di vivere una serata magica e ricca di emozioni, all’insegna del divertimento e della nostalgia. Vi aspettiamo numerosi per ballare, cantare e tornare indietro nel tempo insieme a noi”.

Ingresso libero.

"Il Centro commerciale naturale (Ccn) del centro storico di Porto Santo Stefano è un'associazione che riunisce commercianti, artigiani e operatori locali con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il cuore pulsante del nostro meraviglioso promontorio. Con una ricca offerta di negozi, ristoranti e attività culturali, il Ccn si impegna a rendere il centro storico un luogo accogliente e dinamico, dove residenti e visitatori possono vivere esperienze uniche, scoprire prodotti autentici e partecipare ad eventi coinvolgenti – termina il comunicato -.

Per informazioni e contatti: e-mail ccncentrostoricopss@gmail.com.

Il Ccn è sempre al lavoro per creare un centro storico vivace e ricco di iniziative che possano soddisfare le esigenze di tutti”.