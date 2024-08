“Casa Mozart”: all’Anfiteatro del Leccio protagonisti gli archi e il flauto

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per “Casa Mozart”. Il concerto si terrà venerdì 23 agosto, alle 21.30, all’Anfiteatro del Leccio di Capalbio. L’ingresso avrà un costo di dieci euro.

“Casa Mozart”

Il repertorio operistico della fine del Settecento e dell’Ottocento è stato frequentemente trascritto per il piccolo gruppo da camera, in modo da permetterne una godibilità casalinga in epoche in cui non esistevano sistemi meccanici di riproduzione della musica. Era quindi comune ascoltare intere opere eseguite al pianoforte a quattro mani o in quartetto d’archi nei saloni delle case della nascente borghesia europea. Con “Casa Mozart” sarà proposta una selezione di arie dal Don Giovanni scelte tra quelle della versione per flauto e trio d’archi pubblicata nel 1807 dall’editore Nikolaus Simrock. Due composizioni originali incastonano l’opera: oltre al quartetto di Mozart, il concerto si aprirà con un quartetto di Domenico Cimarosa, uno dei più importanti operisti italiani della seconda metà del Settecento. Si esibiranno Laura Pontecorvo (flauto classico), Iskrena Yordanova (violino), Teresa Ceccato (viola) e Andrea Fossà (violoncello).

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.