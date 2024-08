“Fiora, il mondo del fiume”: al via la mostra fotografica

Magliano in Toscana (Grosseto). Venerdì 23 agosto, alle 19.00, nello spazio espositivo dell’associazione culturale Arti in corso a Magliano in Toscana, si inaugura “Fiora, il mondo del fiume“, un percorso fotografico realizzato da Carlo Gulin, fotografo goriziano, nei luoghi più affascinanti e misteriosi lungo il corso d’acqua che nasce dal versante grossetano del Monte Amiata e che ha la sorgente proprio sotto il pavimento della chiesa cinquecentesca nel paese di Santa Fiora.

Il Fiora compie un tragitto di più di 80 chilometri per sfociare nel Lazio, abbandonando la Toscana. Attraversa un territorio ricco di testimonianze archeologiche e interessante per i paesaggi e la natura incontaminata. Carlo Gulin per anni ha studiato e fotografato con passione quello che definisce “il mondo del Fiora” ritraendolo con perizia ed eleganza e utilizzando varie tecniche fotografiche. La mostra è patrocinata dal Comune di Magliano in Toscana ed è concomitante con “Vinellando”.

Carlo Gulin vive a Gorizia, la sua passione sono i viaggi, oltre alla fotografia da più di sessant’anni. Fotografo professionista dal 1971, dal 2003, anno della sua prima mostra a Gorizia di fotografia digitale, ha affrontato la frontiera del digitale forte di molti anni di cultura informatica. Ha partecipato a diversi e importanti workshop fotografici. Nel lavorare sulle foto con il computer, ha una regola: nulla si toglie, nulla si aggiunge. Gulin ama sperimentare sempre nuove tecniche, recentemente due sono i temi che catturano la sua attenzione: la luce, in tutti i suoi aspetti, anche in riferimento ai grandi pittori, e l’uso dell’intelligenza artificiale nella fotografia. Il suo appassionato desiderio di spingersi verso nuove frontiere lo ha portato a stampare direttamente su alluminio e, recentemente, a elaborare una foto panoramica di Gorizia, ad altissima risoluzione, lunga 18 metri e alta 1 metro e mezzo, frutto dell’unione di 99 fotografie stampate su tela. L’esperimento ha generato molto interesse e apprezzamento anche nel campo professionale. Gulin ama il trattamento pittorico delle foto e ha sperimentato anche l’affresco digitale. Ha realizzato diversi libri fotografici e ha esposto in gallerie e luoghi pubblici in varie parti dell’Italia e all’estero.

All’inaugurazione verrà presentato il libro fotografico “La Fiora, un mondo fantastico“, raccolta di miti e leggende presenti nella zona del bacino del fiume. Testi di Giannino Sebastiani, fotografie di Carlo Gulin.

La mostra resterà aperta dal 23 al 27 agosto, dalle 19.00 alle 23.00.