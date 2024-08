“Summer tour 2024”: Erminio Sinni in concerto nella frazione

Capalbio (Grosseto). Passa anche da Capalbio Scalo il “Summer tour 2024″ di Erminio Sinni.

Il cantautore grossetano, vincitore di The voice senior 2020, canterà martedì 20 agosto, alle 21.30, in piazza delle Regioni. L’evento è stato organizzato dal Comune di Capalbio in collaborazione con Mar.Sid Maremmana siderurgica.

“Come amministrazione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – abbiamo voluto fortemente l’organizzazione e la promozione del concerto di Erminio Sinni. Adesso possiamo offrire ai capalbiesi e ai visitatori un appuntamento coinvolgente ed emozionante”.

In piazza delle Regioni sono previsti duecento posti a sedere. Ingresso gratuito.

“Proseguono gli eventi – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – della stagione estiva capalbiese. Il nostro territorio è animato da tanti appuntamenti, che spaziano dal teatro alla musica, passando per il cinema e la letteratura, in grado di coinvolgere tantissime persone”.

Erminio Sinni

Il cantautore grossetano, che vanta importanti collaborazioni con Paola Turci e Riccardo Cocciante e la partecipazione come autore di “Tutti i cuori sensibili” al Festival di Sanremo nel 1989, si è aggiudicato l’edizione 2020 di The Voice Senior.