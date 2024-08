“Un cielo da neve”: Adriana Aromolo presenta il suo romanzo

Magliano in Toscana (Grosseto). Venerdì 16 agosto, alle 19, a Magliano in Toscana, nel Giardino del Torrione, sarà presentato il nuovissimo romanzo di Adriana Aromolo: ‘Un cielo da neve’.

L’evento, a ingresso libero, organizzato con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana e dell’associazione culturale e galleria d’arte “Arti in corso”, sarà condotto dalla giornalista e scrittrice Dianora Tinti, con letture dell’attrice Irene Paoletti e un intervento di Francesca Crisi, esperta in metodologie autobiografiche. Sarà presente anche l’editore Davide Ghaleb.

Il libro

“Un cielo da neve”, romanzo intenso e commovente, è ambientato nella Gorizia occupata del 5 maggio 1945. Basato su eventi autobiografici, esplora il dramma della guerra e delle deportazioni attraverso quattro generazioni di donne. La narrazione rivela il danno profondo causato dai conflitti e le vicende personali delle protagoniste, culminando nel superamento delle divisioni simboliche e reali.

Per maggiori informazioni: www.artincorso.it, e-mail artincorso@libero.it, telefono 335.8262089