Orbetello Piano Festival: gran finale con la classe e la potenza di Sergey Belyavsky

Orbetello (Grosseto). “Gran finale” per l’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che domani, domenica 4 agosto, alle 21.30, avrà il suo epilogo con un appuntamento destinato a lasciare il segno.

Sul palco del Forte delle Saline di Albinia arriva Sergey Belyavsky, uno dei più acclamati pianisti del momento, definito dal Limelight Magazine come “potente musicista” che, con un programma che propone musiche di C. Debussy, C. P. E. Bach, S. Rachmaninov e F. Liszt, offrirà un viaggio nel suo vasto e diversificato repertorio.

Dotato di una straordinaria intelligenza espressiva, Sergey Belyavsky, è stato definito “uno dei migliori pianisti del mondo”.

Ha ricevuto ampi riconoscimenti conquistando oltre trenta premi pianistici internazionali e si è esibito come solista nelle principali sale concertistiche del mondo e con grandi orchestre internazionali.

Ha pubblicato quattro cd da solista, il più recente dei quali, “The Wanderer”, è composto da musiche di Schubert e Liszt ed è edito con etichetta Kns Classical.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Orbetello – Assessorato alla cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di numerosi partner, tra cui Rrd – Roberto Ricci Design.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.3534407785 \ +39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it