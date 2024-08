“Notturno letterario” all’orto botanico: Alberto Guarnieri presenta il suo libro “Abu Dhabi Blues”

Monte Argentario (Grosseto). All’orto botanico Corsini un nuovo evento imperdibile per tutti gli amanti della letteratura e della musica: il “Notturno letterario” con Alberto Guarnieri, in programma per martedì 6 agosto alle 21.30.

“Abu Dhabi Blues”, l’ultimo libro di Alberto Guarnieri, sarà al centro della serata. Guarnieri, noto giornalista e scrittore, dialogherà con Mariolina Sattanino, celebre giornalista e conduttrice televisiva. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare riflessioni e racconti legati all’opera, in un’atmosfera suggestiva e rilassata.

Alessandro Corsini, presidente dell’orto botanico Corsini e di Obc Sculpture, dichiarato: “Ospitare Alberto Guarnieri, moderato da Mariolina Sattanino, rappresenta un’occasione rara di confronto intellettuale e approfondimento culturale. È un’opportunità per il nostro pubblico di entrare in contatto con le esperienze e le storie di un autore che ha saputo raccontare mondi lontani con grande intensità.”

Il programma

Il programma della serata prevede:

ore 21:30, aperitivo di benvenuto con intermezzi musicali della Red Star Blues, una band conosciuta per le sue esibizioni energiche e coinvolgenti che spaziano tra blues, jazz e soul;

ore 22, inizio del “Notturno letterario”, con la presentazione del libro e il dialogo tra Guarnieri e Sattanino.

Alberto Guarnieri ha alle spalle una lunga carriera giornalistica e letteraria. Ha lavorato per importanti testate giornalistiche e ha pubblicato numerosi libri che spaziano dalla narrativa alla saggistica. La sua capacità di descrivere ambienti e situazioni con precisione e profondità rende ogni sua opera un viaggio unico.

La Red Star Blues è una band che riesce a unire il blues tradizionale con influenze moderne, creando un’esperienza musicale che sa catturare e coinvolgere il pubblico. Le sue performance sono note per l’energia e l’autenticità che trasmettono.