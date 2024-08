Il Nuovo Cinema Tirreno non va in ferie: ecco il calendario estivo dei film

Capalbio (Grosseto). Il Nuovo Cinema Tirreno non lascia, ma “raddoppia”. La sala polifunzionale di Borgo Carige, nel mese di agosto e nella prima parte di settembre, sarà protagonista con un cartellone estivo dedicato ai grandi successi della stagione cinematografica 2023/2024.

Il programma

Si comincia sabato 3 agosto, alle 21.30, con “L’ultimo Gattopardo”, il documentario di Giuseppe Tornatore, dedicato al produttore Goffredo Lombardo della Titanus. In sala saranno presenti Guido Lombardo, Massimo Veneziano e Simone Conti.

Domenica 4 agosto, invece, ci sarà “Quell’estate con Irène” di Carlo Sironi (che sarà presente in sala).

“L’ultimo Gattopardo” non è solo un documentario entusiasmante su Goffredo Lombardo, il produttore che con la Titanus ha ridisegnato completamente il cinema italiano della seconda metà del Novecento, contribuendo in maniera insostituibile a renderlo grandioso nel mondo. È anche un inno alla bellezza, alla ricchezza, alla forza, all’ostinazione del cinema, degli uomini che lo hanno fatto e di tutti coloro che lo hanno amato e continuano ad amarlo. Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore ha esordito grazie a Goffredo Lombardo col “Camorrista” e ha dedicato al sogno bellissimo e terribile del cinema alcuni dei suoi film più belli (a partire da “Nuovo Cinema Paradiso”): per dirigere questo ritratto per immagini, era la figura ideale. Il film racconta una storia complessa, esaltante, commovente, fatta di trionfi e fallimenti, attraverso un numero impressionante di testimonianze, di spezzoni di film e di materiali d’archivio. Un documentario, sì. Ma anche un autentico film d’avventura.

“Quell’estate con Irène”. Agosto 1997. Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall’ospedale che le ha in cura. In comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta, ma è ancora un’ombra presente nelle loro vite. Eppure, quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un’isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate.

Martedì 6 agosto sarà la volta di “Past lives” di Celine Song, mentre l’8 agosto sarà proiettato “Palazzina Laf” di Michele Riondino.

Venerdì 9 agosto in sala ci sarà, grazie alla collaborazione con l’associazione Setteottobre, “Screams before silence”, un documentario che raccoglie le voci delle donne che denunciano le violenze subite in Israele il 7 ottobre.

Per quanto riguarda il weekend, sabato 10 agosto ci sarà “Civil war” di Alex Garland e domenica 11 agosto “Cattiverie a domicilio” di Thea Sharrock.

Lunedì 12 agosto al Nuovo Cinema Tirreno sarà proiettato “Mon crime” di François Ozon e martedì 13 agosto “The holdovers” di Alexander Payne.

Doppio appuntamento, invece, per domenica 18 agosto: “Inside out 2″ di Kelsey Mann (eccezionalmente alle 19) e “Tatami” di Nattiv e Ebrahimi.

Lunedì 19 agosto sarà la volta di “Il gusto delle cose” di Trần Anh Hùng, mentre martedì 20 agosto “Anna” di Marco Amenta (che sarà presente in sala).

Giovedì 22 agosto, invece, ci sarà “Holy shoes” di Luigi Di Capua con in sala l’attrice Isabella Briganti.

La settimana si chiuderà domenica 25 agosto con “Palazzina Laf” di Michele Riondino.

Martedì 27 agosto sarà proiettato “Flaminia” di Michela Giraud (che sarà presente in sala insieme a Edoardo Purgatori).

Sabato 31 agosto, come anticipo del Capalbio Film Festival, ci sarà “Volare” di Margherita Buy, madrina della kermesse cinematografica capalbiese. In sala saranno presenti la regista e l’attrice Caterina De Angelis.

Il mese di settembre comincerà domenica 1° settembre con “La sala professori” di llker Çatak, venerdì 6 settembre ci sarà “Tatami” di Nattiv e Ebrahimi e il 7 agosto “Cattiverie a domicilio” di Thea Sharrock.

Infine, domenica 8 settembre si chiuderà con “Past lives” di Celine Song.

Tutte le proiezioni si terranno alle 21.30 e avranno un costo di 7,50 euro, salvo le proiezioni del 4, dell’8, dell’11, del 12, del 19, del 20, del 22, del 25, del 27, del 31 agosto e del 1° e del 7 settembre che avranno un costo di 3,50 euro (grazie a Cinema Revolution).

Dal 3 all’11 agosto al circolo “Il Giardino” si terrà la Sagra della bruschetta.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.