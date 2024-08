“Orizzonti essenziali”: le sculture di Massimo D’Aiuto in mostra alla Fortezza spagnola

Table of Contents

Porto Santo Stefano (Grosseto). Sulla terrazza della Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano viene proposta la mostra “Orizzonti essenziali”, una personale dell’artista Massimo D’Aiuto, già presentata recentemente a Pietrasanta con successo di critica e di pubblico.

La mostra sarà inaugurata sabato 3 agosto alle 18.30 e sarà visitabile fino al 25 agosto, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 23.30.

La mostra

Quasi trenta sculture prevalentemente in marmo, bronzo, altri materiali lapidei, ceramica e legno: un percorso attraverso opere realizzate prevalentemente nel suo laboratorio di Porto Santo Stefano negli ultimi anni. Dall’arcaismo, più evidente nei primi lavori, alle forme che rimbalzano nel contemporaneo; le fattezze di personaggi ancestrali, ai segni scanalati condotti a penetrare il mistero delle pietre, fino all’essenzialità delle forme, D’Aiuto interpreta una linea evolutiva dell’immagine scolpita. L’artista sembra raccontarci il viaggio immaginario dei suoi manufatti, figure e oggetti simbolici che hanno attraversato lo spazio o la storia: sorta di archetipi interplanetari biomorfi. La selezione delle opere vuole proprio percorrere l’iter poetico e formale che ha portato D’Aiuto allo sviluppo di una narrazione che va dalle suggestioni per la scultura moderna a una sintesi formale altamente evocativa.

Le sculture di Massimo D’Aiuto attraversano il tempo catturando l’essenza dell’umanità, un’opportunità per riflettere sul percorso della nostra specie; migrazioni, guerre, traguardi della scienza, dell’arte fino ad arrivare ad un viaggio nel futuro. Un mondo affascinante e coinvolgente dello scultore tra bellezza e potenza.

La mostra, illustrata dal catalogo con presentazione di Nicola Nuti, fotografie di Maurizio Riccardi, sarà inaugurata sabato 3 agosto alle 18.30 (continuando fino alle 22 con una degustazione di vini della Cantina Ca’ di Frara).

L’artista

Nato a Meta di Sorrento nel 1952 in una famiglia ricca d’amore e talento, Massimo si dedica fin da piccolo alla scultura e al disegno, applicandosi altresì agli studi scientifici, che lo porteranno alla laurea in ingegneria e successivamente alla carriera di manager al vertice della Simest, realizzando investimenti di successo in tutto il mondo, senza mai abbandonare la passione e la frequentazione dell’arte.

Espone a Napoli le prime opere a 16 anni ed a 18 anni vince un premio per la scultura a Civitavecchia.

Dagli anni Ottanta le sue mostre personali si intensificano all’estero ed in Italia: Mogadiscio, Stromboli, Maremma, Bologna, Amsterdam, Fano, Treviso, Siracusa, Latina, etc., fino al 2018 a Roma, alla Galleria Angelica, e nel 2020 alla Gnam di Roma.

Dal 2022 collabora con la Fornaciai Art Gallery di Firenze.

Nel 2023 il Comune di Pietrasanta, dopo anni di attività in loco (marmi e bronzi), lo invita per una personale dal 22 dicembre fino a metà gennaio 2024.