Musica, arte e spettacoli: tutti gli eventi di agosto in paese e nelle frazioni

Magliano in Toscana (Grosseto). Dopo il ricco calendario dei mesi di giugno e luglio, con tanti appuntamenti che hanno animato l’estate dei residenti e dei turisti, continua la programmazione estiva a Magliano in Toscana.

Il programma

Si parte venerdì 2 agosto con l’inaugurazione delle mostre d’arte “Viaggio nelle mie emozioni” di Renata Massai, nel corso Garibaldi di Magliano, ed “Essere nido” di Simonetta Riccardini e Fanette Cardinali, nella galleria d’arte “Arti in corso”, in piazza del Popolo. Le esposizioni saranno visitabili fino all’11 agosto, dalle 19 alle 23.

Sempre venerdì 2 agosto, a Magliano in Toscana, alle 21, musica dal vivo al bar Mamma mia e il cinema sotto le stelle, un evento a cura del Comitato genitori, che alle 21.30 proietterà al Torrione il film di animazione Disney “Encanto”; a Pereta, invece, nella stessa serata, alle 21, con ritrovo alla Porta di ponente, si terrà lo spettacolo teatrale “Dafni e Cloe”, con la regia di Guido Targetti, la drammaturgia di Francesco Tozzi, organizzazione di Chiara Benicchi e produzione della compagnia Confine zero (Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 347.4252612 o scrivere a confinezero@gmail.com).

Sabato 3 agosto a Magliano doppio appuntamento: musica al bar Kaleidos e alla Pieve di San Martino il concerto “Fairest Isle Eroine. Fate e regine della musica di Henry Purcell”, di MusicAnticaMagliano, un evento a cura dell’associazione Le Muse del Nespolo.

Domenica 4 agosto, invece, in piazza della Repubblica a Magliano, è in programma l’esibizione di danza con Fa real dance academy.

A Montiano, lunedì 5 agosto, in piazza del Plebiscito è in programma, alle 21.30, il concerto del Coro delle donne di Magliano.

Martedì 6 agosto, invece, sempre alle 21.30 sarà la volta della serata musicale con i “Mataperros” a Magliano, in piazza della Repubblica.

Mercoledì 7 agosto, a Montiano, in piazza Cappellini, è previsto “Favole mai ‘na gioia”, lo spettacolo di teatro e musica con l’attrice Laura Sbrana Adorni, la voce di Daniela G. Samperi e con Michele Santinelli al pianoforte, al sax e alla chitarra.

Giovedì 8 agosto, poi, in piazza della Repubblica a Magliano, suonerà la Lisa band, mentre il 9 agosto, alle 21, allo Chalet di piazza Marconi a Magliano, ci sarà “Gioco delle bolle”, un evento a cura del Comitato genitori.

Sabato 10 agosto, al Torrione di Magliano, è in programma il concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi”.

Domenica 11 agosto la settimana si chiuderà a Montiano, in piazza Cappellini, con la serata musicale con i Discopatia.

Lunedì 12 agosto la programmazione estiva riprende con un evento a cura della Pro Loco di Magliano: “Il cappellaio matto”.

Martedì 13 agosto, nella chiesa della Santissima Annunziata di Magliano, è in programma il concerto de “I Madrigalisti”.

Mercoledì 14 agosto, in piazza della Libertà di Magliano, ci sarà lo spettacolo musicale dell’orchestra “False partenze”, mentre il 15 agosto, in piazza della Repubblica, sempre a Magliano, sarà la volta della musica di “Alta quota”.

La serata di venerdì 16 agosto sarà caratterizzata da ben due appuntamenti: l’evento musicale al bar Mamma mia di Magliano e, in piazza Cappellini a Montiano, “C’è duo” con Cisco e Lisa.

Il 17 agosto, sempre in piazza Cappellini, è prevista la serata musicale “Lorenzo e Fiorenza”.

Domenica 18 agosto, allo Chalet di piazza Marconi a Magliano, sarà la volta del live music con Alex Brandini e Aldo Milani.

Martedì 20 agosto, invece, ci sarà ancora un doppio appuntamento: a Magliano la serata musicale al bar Mamma mia, mentre a Pereta, in piazza del Mercato, suonerà “C’è duo” con Cisco e Lisa.

Mercoledì 21 agosto, poi, a Magliano, in piazza della Repubblica, si terrà la serata musicale “La cricca trio”.

Giovedì 22 agosto, alle 19, sarà la volta della grande musica all’abbazia di San Bruzio, per un appuntamento con il Morellino classica festival, con le “Quattro stagioni di Antonio Vivaldi” con Konzert opera Florence orchestra, la direzione del maestro Hakan Sensoy e il violinista solista Aiman Mussakhajayeva. Dopo il concerto sarà possibile partecipare a una degustazione (informazioni e prenotazioni all’indirizzo direzioneartistica.bonfilio@morellinoclassicafestival.com).

Dal 23 al 26 agosto, invece, è in programma in piazza del Popolo a Magliano, la mostra “Fiora, il mondo del fiume” di Carlo Gulin. L’inaugurazione, che si terrà il 23 agosto alle 19, sarà arricchita dalla presentazione del libro “Fiora” di Giannino Sebastiani e Carlo Gulin. L’evento è a cura dell’associazione Arti in corso (orario di apertura della mostra dalle 19 alle 23).

Venerdì 23 e sabato 24 agosto, nel borgo di Magliano, si terrà la ventitreesima edizione di “Vinellando”, la kermesse dedicata al Morellino di Scansano, che prevede degustazioni, masterclass, presentazioni di libri, musica e divertimento anche per i più piccoli.

Martedì 27 agosto, nel giardino del Torrione di Magliano, sarà proiettato il film “Wonder”, a cura della Commissione pari opportunità.

Mercoledì 28 agosto, in piazza della Repubblica, a Magliano, serata musicale di Jole Canelli.

Il 29 agosto in piazza della Repubblica è in calendario “Dilettando”, lo show condotto da Carlo Sestini, mentre venerdì 30 agosto sarà la volta della musica al Pub Camelot del capoluogo e del live music di Sonia Brandi in piazza Cappellini, a Montiano.

La programmazione del mese di agosto si concluderà sabato 31 agosto con l’inaugurazione a Magliano dell’Arena del Cassero.

Gli eventi proseguiranno anche nel mese di settembre.

Per informazioni sul programma completo, orari e spettacoli è possibile visitare il sito www.comune.maglianointoscana.gr.it o contattare l’ufficio Iat (tel. 0564.592102 – e-mail info@vivimaglianointoscana.it).