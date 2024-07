“Le Donne di Shakespeare”: lo spettacolo in scena all’orto botanico

Monte Argentario (Grosseto). L’orto botanico Corsini annuncia un nuovo appuntamento culturale nell’ambito dei suoi eventi estivi: il Notturno teatrale con lo spettacolo “Le Donne di Shakespeare”, prodotto da Giacomo Moscato. L’evento si terrà sabato 3 agosto alle 21.30, a Porto Ercole.

Universalmente noto è il merito di William Shakespeare di aver creato alcuni dei più straordinari personaggi femminili della storia del teatro. Queste figure, capaci di rubare la scena ai “mostri sacri maschili” e diventare immortali, spaziano dai personaggi comici come Caterina de “La bisbetica domata”, Beatrice di “Molto rumore per nulla” e Madama Ford de “Le allegre comari di Windsor”, ai personaggi tragici come Lady Macbeth, Lady Anne di “Riccardo III” e Ofelia di “Amleto”.

Lo spettacolo, attraverso una combinazione di tecniche di recitazione e storytelling, ripercorre con brio e leggerezza le storie e le caratteristiche di queste straordinarie donne shakespeariane, facendole rivivere sulla scena.

Il programma della serata prevede:

alle 21.30 aperitivo di benvenuto;

alle 22 inizio del Notturno teatrale con Giacomo Moscato, Laura Sbrana Adorni e Paolo Mari.

Alessandro Corsini, presidente dell’orto botanico Corsini e di Obc Sculpture, ha commentato: “Questo spettacolo offre un’opportunità unica per esplorare la complessità e la profondità dei personaggi femminili di Shakespeare, figure che hanno rivoluzionato il teatro e continuano a ispirare.”

Giacomo Moscato è un regista e produttore teatrale noto per la sua capacità di rendere accessibili e vivaci i grandi classici. Insieme a Laura Sbrana Adorni e Paolo Mari, porterà sul palco uno spettacolo che promette di incantare e coinvolgere il pubblico.

L’orto botanico Corsini, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, continua a promuovere eventi culturali che arricchiscono la comunità locale e i visitatori.

Per partecipare agli eventi “I Notturni”, è gradita la prenotazione scrivendo a info@ortobotanicocorsini.org o telefonando al +39.3314727022.