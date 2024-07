Galleria Orler: le opere di Joseph Kaliher in mostra

Orbetello (Grosseto). Orbetello si prepara ad accogliere una delle mostre più attese dell’anno: dal 3 all’11 agosto, la Galleria Orler di corso Italia 35 ospiterà le opere di Joseph Kaliher, un artista dal percorso straordinario e dal talento inconfondibile.

Joseph Kaliher, nato in una comunità di hippies vicino a Ranger, in Texas, negli Stati Uniti, si trasferisce in Italia a soli due anni con la madre e il suo secondo marito, il Duca Emanuele Canevaro di Zoagli. Cresciuto tra Italia e Inghilterra, Kaliher completa i suoi studi nel collegio dei Padri rosminiani a Leicester. La sua formazione artistica prosegue con lezioni private dal maestro Maurizio Martelli a Firenze e un diploma al prestigioso Institut Superieur de Peinture Van Der Kelen et Longelain di Bruxelles, dove si specializza in tecniche come il trompe l’oeil e il faux bois et marbre.

La carriera di Kaliher è costellata di collaborazioni con personalità di spicco, come Paloma Picasso e l’architetto Michele Bonan. Le sue opere sono ammirate e collezionate da figure illustri del jet set internazionale, come il marchese Ludovico Antinori e il principe Colonna di Napoli. Kaliher ha anche realizzato scenografie per vari talk show televisivi e ha partecipato a eventi artistici di rilievo, come l’Art Expo di New York.

Le opere di Kaliher sono caratterizzate da uno stile fiabesco e simbolico, che invita lo spettatore a una profonda riflessione sull’animo umano. Questo “Nuovo Simbolismo surrealista“, come lo ha definito il critico Luca Sforzini, rende Kaliher un maestro indiscusso nel panorama artistico contemporaneo.

Il 3 agosto, giornata inaugurale della mostra, i partecipanti avranno la straordinaria opportunità di conoscere personalmente il maestro Joseph Kaliher. La falleria Orler offrirà un aperitivo per brindare insieme all’artista, rendendo questo evento ancora più speciale.