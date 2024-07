“This Earthly Globe”: Andrea di Robilant presenta il suo libro

Porto Ercole (Grosseto). L’orto botanico Corsini prosegue la rassegna “I Notturni” con un evento dedicato alla letteratura contemporanea.

Giovedì 1° agosto, alle 22, presso lo Spazio Eventi del giardino botanico Corsini, in via Caravaggio 9, a Porto Ercole, avrà luogo la presentazione del libro “This Earthly Globe” di Andrea di Robilant.

Andrea di Robilant è un rinomato giornalista e scrittore internazionale. Ha studiato storia e politica alla Columbia University e ha lavorato come corrispondente per importanti quotidiani italiani, come La Repubblica e La Stampa, coprendo eventi significativi negli Stati Uniti e in America Latina. La sua carriera di scrittore è iniziata con il libro “A Venetian Affair”, seguito da altre opere apprezzate come “Lucia: a Venetian Life in the Age of Napoleon” e “Irresistible North”.

“This Earthly Globe” è un’opera affascinante che racconta la storia di un geografo veneziano e la sua missione di mappare il mondo. La serata sarà arricchita dalla discussione con Alessandro Corsini e il programma sarà condotto in inglese.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti. Prenotazioni consigliate tramite messaggio o WhatsApp al numero: +39.331.4172072.

Per ulteriori informazioni: e-mail info@ortobotanicocorsini.org ,telefono +39.331.4172072.