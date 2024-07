Musica, arte e vino: nuovo appuntamento con il Centro commerciale naturale

Capalbio (Grosseto). Nuovo appuntamento a Palazzo Collacchioni.

Martedì 30 luglio, dalle 19, si terrài il live music di Clemntin3 e Gabriele Catoni con degustazione a cura di CapalbioèVino, all’interno della mostra “Per nascita e per scelta” di Francesco Minucci. La degustazione con piatti tipici avrà un costo di dieci euro. L’evento è promosso dal Centro commerciale naturale di Capalbio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Alle 19.30, inoltre, partirà la passeggiata nel borgo con guida ambientale, a cura di 3K Explore. Partenza e rientro da Palazzo Collacchioni, con una durata di circa un’ora. La passeggiata, arricchita da una degustazione con piatti tipici, avrà un costo di venti euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (obbligatorie) è possibile chiamare i numeri 349.4031694 o 391.4863637.