La natura si risveglia al suono del pianoforte: concerto all’alba per Orbetello Piano Festival

Orbetello (Grosseto). La natura si risveglia al suono del pianoforte: è tutto pronto per uno degli eventi clou dell’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino al 4 agosto, porta la musica negli angoli più insoliti della laguna toscana.

Mercoledì 31 luglio, alle ore 6.00, a grande richiesta, torna il “Concerto all’alba” nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello – Bosco di Patanella.

Sul palco la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata che, dopo il successo dell’esibizione che la vide protagonista nell’edizione 2023, torna all’Orbetello Piano Festival, in quello che è uno degli appuntamenti più attesi e particolari, proponendo un piano recital caratterizzato da un ricco programma con musiche di G. Fauré, E. Satie, C. Debussy, M. Ravel, G. Gershwin, F. Vecsey e F. Liszt.

Asagi Nakata

Asagi Nakata ha recentemente ricevuto il primo premio al Budapest Liszt Ferenc Competition e ha ricevuto una borsa di studio dalla Adam Gyorgy Foundation per partecipare al festival Franz Liszt di New York. È vincitrice di numerosi concorsi internazionali e si è esibita come solista e con prestigiose orchestre in alcune delle principali sale del mondo.

Ha studiato alla Royal Academy of Music di Londra con Christopher Elton e Tatiana Sarkissova, si è laureata con lode nel 2018 e in riconoscimento dei suoi successi alla Royal Academy of Music, Asagi ha ricevuto il Greta Parkinson Prize, il Vivian Langrish Prize, il Peter Latham Prize, il Nancy Dickinson Award e, in particolare, il “Francis Simms Prize”.

Artista della Concordia Foundation, prossimamente vedrà la pubblicazione del suo cd di debutto da solista con brani del compositore Roberto Russo.

I prossimi concerti

Dopo il concerto all’alba l’Orbetello Piano Festival si sposta al Forte delle Saline di Albinia con “I concerti alla Torre”: giovedì primo agosto, alle 21.30, Gianluca Faragli, sarà protagonista del piano recital “Reminiscenze”.

Venerdì 2 agosto, sempre alle 21.30, il pianoforte di Tomasz Zajac offrirà un programma di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Sabato 3 agosto, alle 21.30, si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein.

Gran finale domenica 4 agosto alle ore 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di numerosi partner, tra cui Rrd – Roberto Ricci Design.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.353.4407785 \ +39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it