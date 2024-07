“Le storie dell’arte di G+G”: al via la mostra a Il Frantoio Art

Capalbio (Grosseto). Sabato 27 luglio, alle 19, alla galleria Il Frantoio Art, in via Renato Fucini 6 a Capalbio, sarà inaugurata la mostra “Le storie dell’arte di G+G“.

Il duo milanese G+G, nell’arco di sei mostre dal 2015 ad oggi, ha sviluppato costantemente una ricerca artistica fondata sul progetto di avvicinare la percezione dei grandi capolavori dell’arte al nostro vissuto quotidiano, creando, a questo scopo, un’interazione tra le grandi opere d’arte antica e contemporanea e le icone colorate e allegre dei cartoons che hanno accompagnato la nostra infanzia. Il risultato di questo percorso è una rilettura della storia dell’arte in chiave ironica per gli adulti, ma che forse potrebbe essere interpretata quasi in chiave didascalica per i bambini.

La mostra è organizzata con la collaborazione di Fondazione Capalbio; l’orario di apertura della galleria è tutti i giorni dalle 19.

Informazioni: cell. +39.3357504436, e-mail info@frantoiocapalbio.com