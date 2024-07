“Until the end the world” e “Cornocuore”: doppio appuntamento con musica e cinema

Capalbio (Grosseto). Proseguono gli appuntamenti di “Sotto al piatto”, la rassegna di documentari organizzata in collaborazione con Slow Food Costa d’Argento che propone l’esplorazione del mondo del cibo e dell’industria alimentare. Dopo il debutto con “Food for profit”, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige arriva “Until the end of the world” di Francesco De Augustinis.

“Until the end of the world”

Salmoni, trote, orate, spigole, e poi ambiente, sicurezza alimentare, colonizzazione, accaparramento di terre e di risorse idriche. L’opera di De Augustinis è un viaggio attraverso tre continenti per indagare l’industria alimentare che cresce più rapidamente al mondo: l’allevamento intensivo di pesci. Oggi questa industria promette di contribuire a rendere il sistema alimentare più sostenibile a fronte di una popolazione mondiale che potrebbe raggiungere 9,7 miliardi di persone nel 2050, ma in diverse parti del mondo si moltiplicano le comunità che la combattono per salvaguardare la propria stessa esistenza. Dall’Italia, alla Grecia, dalla Spagna al Senegal, fino alle acque un tempo incontaminate della Patagonia cilena, il film espone i conflitti per le risorse che questa industria produce, realizzando enormi profitti e proponendosi come paladina della sostenibilità.

Il documentario sarà proiettato giovedì 25 luglio alle 19, mentre alle 20 ci sarà l’incontro di approfondimento con il regista Francesco De Augustinis e il presidente della cooperativa Pescatori di Orbetello Pierluigi Piro. Il dibattito sarà moderato da Margherita Ambrogetti Damiani. Dalle 18.30 alle 21, inoltre, si terrà il mercatino dei produttori Slow Food Costa d’Argento. Il biglietto avrà un costo di 7 euro e potrà essere acquistato direttamente in sala.

Giovedì 25 luglio, alle 21, in piazza delle Regioni a Capalbio Scalo si terrà lo spettacolo musicale “Cornocuore” con la Piero Pelù Tribute Band. Un evento promosso da AltaVox Academy. Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.