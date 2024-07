”Etruria a tavola”: al via la mostra che riscopre gli antichi sapori della Maremma

Orbetello (Grosseto). Si apre il 28 luglio, alle 19.00, nel Museo archeologico della ex Polveriera Guzman di Orbetello, ‘‘Etruria a tavola. Alle origini del gusto nella Toscana antica”: il nuovo percorso espositivo dedicato all’alimentazione etrusca e romana.

La mostra

La mostra, organizzata dalla cooperativa sociale Zoe in collaborazione con il Comune di Orbetello e la consulenza dell’Università di Siena, è un progetto realizzato selezionando e riallestendo i ricchi materiali della collezione del museo di Orbetello, dotato ora di un nuovo apparato didattico tematico perfetto per pubblici più o meno esperti.

«I visitatori – spiegano i promotori dell’evento – verranno guidati alla scoperta di sapori perduti come la pappa di cereali e latte chiamata puls, la celebre salsa di pesce detta garum o lo stufato di carne di ghiro, considerato una vera prelibatezza. L’evoluzione del gusto, causata da fattori culturali, commerciali ed economici, comportò il mutamento dei servizi da tavola: seguiremo la storia di tazze, bicchieri, ciotole e piatti dal VII secolo a.C. fino al II d.C».

La mostra è a ingresso gratuito e visitabile tutti i weekend fino al 10 novembre. Non solo: i visitatori, terminata l’esperienza al museo, potranno portarsi a casa un piccolo ricettario per riproporre sulle proprie tavole un menù etrusco e romano.

«Un’autentica immersione nei sapori della nostra storia – aggiunge l’assessore a cultura, commercio e turismo del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali –, “Etruria a tavola” è un’occasione unica per riscoprire le nostre origini e apprezzare la tradizione dei popoli antichi che hanno contribuito a plasmare la nostra terra di Maremma. Un’iniziativa di carattere storico e culturale che, come amministrazione comunale, abbiamo contribuito a realizzare con orgoglio e convinzione, sia per la portata antropologica che pedagogica. I miei più sentiti ringraziamenti vanno alla Zoe per aver donato nuova linfa vitale al nostro prezioso museo archeologico».