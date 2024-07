“The Uncertain Icons”: concerto gratuito in piazza

Orbetello (Grosseto). Il 18 agosto piazza Giovanni Paolo II ospiterà “The Uncertain Icons”, un evento musicale gratuito proposto dall’associazione Afma Aps e approvato dalla Giunta del Comune di Orbetello, che l’ha inserito nel cartellone degli appuntamenti estivi

«L’evento musicale – si legge nella delibera – con un format moderno e dinamico e che l’amministrazione intende accogliere nel novero degli eventi in cartellone per il calendario culturale/turistico estivo, per una spesa complessiva presunta a carico dell’Ente pari a 13mila e 342 euro. L’Ente si farà carico di disponibilità dell’area con occupazione di suolo pubblico e dei servizi igienici dell’auditorium, la fornitura di energia elettrica con allaccio al pozzetto già presente nella piazza, spazi per affissioni, accesso Ztl mezzi, montaggio e certificazione del palco, rimettendo a carico dell’associazione qualsivoglia onere e responsabilità non specificatamente a carico dell’Ente».

«Il gruppo “The Uncertain” – illustrano i promotori dell’evento – nasce in Maremma, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia e dalla terra del mare splendido, della costa suggestiva, delle colline dolci e ricche di storia e di meraviglie enogastronomiche, ha ereditato il piacere dell’arte dell’intrattenimento. I “The Uncertain” nascono sul palcoscenico, nel 2012, e da allora si esibiscono in concerti coinvolgenti grazie a un repertorio Pop Dance che racconta con innovazione il meglio della musica italiana e internazionale».

«”Icons” – spiegano ancora gli organizzatori – è un nuovo modo di concepire l’idea e la realizzazione dello spettacolo musicale in sé. Non è solo un concerto, non è solo visual, non è solo dance, non è solo moda. “Icons” è un’esperienza coinvolgente capace di trascinare il pubblico al centro della canzone facendo rivivere quel momento in cui è diventata un’icona nella memoria collettiva; questo grazie a un’ambientazione scenica e scenografica unica e alla cura di ogni dettaglio. I brani hanno infatti più livelli di coinvolgimento: la musica, la coreografia, il video, i costumi, gli effetti speciali che ricreano l’atmosfera e il mood tipico di quella canzone. Nel momento stesso in cui la band suona, chi ascolta è portato a ridurre lo spazio tra se stesso e quel cantante che ha segnato la storia della musica diventando “icona” per sempre. Il mezzo è la voce potente e cristallina della frontwoman degli “Uncertain”, attorno alla quale ruota la magia dello spettacolo. Due ore ininterrotte di intrattenimento senza pause durante le quali il tempo si sospende e la musica scandisce solo l’orologio della memoria».

«Uno spettacolo coinvolgente e innovativo – sottolinea l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che ha la marcia in più di essere made in Maremma. Quando ci è stato sottoposto per integrare il cartellone estivo lo abbiamo accolto subito con entusiasmo e abbiamo deciso di metterlo a disposizione di cittadini e turisti gratuitamente, impegnandoci, come amministrazione comunale, a coprire le spese».

The Uncertain

Irene Tortora è la voce solista, Massimiliano Terranzani è alle chitarre e Federico Storai Batteria è alle percussioni e al pad synth.

Irene Tortora è una cantante grossetana di 26 anni. A soli 5 anni inizia danza classica e moderna nella scuola Arte Danza di Alessandra Taviani a Grosseto, che frequenta per 10 anni. Da sempre innamorata della musica nella sua totalità, decide di iniziare a studiare canto alla scuola di musica moderna Cmm di Grosseto, seguita dalla docente Simona Lippi. Dopo aver partecipato a numerosi concorsi locali, si qualifica semifinalista al Festival di Castrocaro nel 2013.

Sempre lo stesso anno arriva in finale del concorso Voice Live, con giudice Mara Maionchi. A partire dal 2013 entra a far parte della band “The Uncertain” come corista. Nel 2014 diventa la voce leader della band con cui attualmente si esibisce sui palchi delle principali piazze italiane.

Nel 2016 si esibisce con i “The Uncertain” al Teatro dell’Opera di Firenze al fianco di artisti come Niccolò Fabi, Max Gazzè, Paola Turci, Danilo Rea in occasione del Campus della Musica. Dal 2017 è allieva del maestro Alessandro Campone, alla Melody School Academy a Roma. A partire dal 2018 frequenta a Roma il corso di Heels e Hip Hop tenuto dalla coreografa e ballerina Claudia Stendardo.