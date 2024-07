“Per nascita e per scelta”: le foto di Francesco Minucci in mostra a Palazzo Collacchioni

Capalbio (Grosseto). Nuovo appuntamento a Palazzo Collacchioni, a Capalbio.

Dopo “The color”, arriva nel centro storico di Capalbio la mostra fotografica “Per nascita e per scelta” di Francesco Minucci. L’esposizione, promossa dal Centro commerciale naturale di Capalbio in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Grosseto, si terrà dal 19 al 25 luglio.

“Siamo felici – commenta l’assessore alla cultura Patrizia Puccini – che la nostra estate si sia arricchita degli appuntamenti organizzati dal centro commerciale naturale. Accanto alla stagione culturale, possiamo offrire ai cittadini capalbiesi e ai visitatori una serie di eventi che rivitalizzano e animano il centro storico del capoluogo”.

La mostra

La mostra fotografica sarà inaugurata venerdì 19 luglio, alle 19, con la presentazione del libro “Per nascita e per scelta” sempre di Francesco Minucci. Dialogherà con l’autore il giornalista Luca Mantiglioni. La presentazione e la mostra saranno accompagnate dalla performance di Emanuele Parrini, violinista jazz di fama nazionale e internazionale, e dal batterista Pierluigi Foschi.

“L’autore – spiega Erika Marcucci, presidente del Centro commerciale naturale di Capalbio – ha voluto rappresentare la Maremma attraverso una galleria fotografica con i volti dei tanti personaggi che si sono legati al nostro territorio. I ritratti di Minucci, caratterizzati da un forte impatto emozionale, raccontano l’amore e la nostalgia di una terra suggestiva attraverso gli sguardi di chi l’ha vissuta e conosciuta”.

La mostra potrà essere visitata fino al 25 luglio, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 21 (il martedì, il venerdì e il sabato fino alle 22). Martedì 23 luglio, inoltre, ci sarà a Palazzo Collacchioni uno special event, dedicato alla musica, all’arte e al vino, dalle 19 fino alle 23. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 391.4863637.