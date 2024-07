Orbetello Piano Festival: doppio appuntamento con la grande musica

Orbetello (Grosseto). Con un doppio appuntamento all’insegna della grande musica prosegue l’Orbetello Piano Festival, la rassegna che porta il pianoforte in singolari location, trasformandole in palcoscenici d’eccezione per accogliere talentuosi artisti da tutto il mondo.

Il programma

Sarà la musica immortale di Ludwig van Beethoven la protagonista del concerto che giovedì 18 luglio, alle 21.30, avrà luogo in piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello. Diretta da Filipe Cunha, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto eseguirà il “Concerto No. 3” con, al pianoforte, Umberto Ruboni, giovane talento vincitore di Orbetello Piano Competition Master 2023.

Genovese, classe 1996, Umberto Ruboni è artist in residence presso l’Ingesund Piano Center di Arvika (Svezia), accademia pianistica svedese per eccellenza guidata da Julia Mustonen-Dahlkvist. Si è distinto in numerosi concorsi pianistici, tra i quali, Orbetello Master Piano Competition (I premio – 2023), Yamaha International Piano Competition a Malmö (I Premio – 2022) e il Premio del Conservatorio di Milano (I Premio solista – 2015).

Ha suonato per rilevanti società concertistiche e si è esibito come solista con orchestre dirette da importanti direttori. Amante della musica da camera, suona regolarmente con il Quartetto Goldberg e in duo con la pianista Eunmi Park, il violoncellista Matteo Fabi e il clarinettista Denis Yudin e ha avuto l’onore di esibirsi in duo o formazioni cameristiche con grandi nomi della musica classica

Filipe Cunha, residente a Braga, ha diretto numerose orchestre, gruppi musicali e altri gruppi in Portogallo e all’estero ed è spesso invitato a progetti internazionali, giurie di concorsi, masterclass, tra gli altri. Attualmente è direttore d’orchestra: Orchestra Filarmonica di Braga; Filarmonica giovanile di Braga – Orchestra di fiati giovanile di Braga; Gruppo “Opera per Tutti” (Braga). Nel corso della sua carriera musicale si è esibito in tutto il mondo: basti pensare che, per il solo anno 2024, è invitato in Brasile, Argentina, Stati Uniti, Cuba, Italia e Spagna.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” nasce nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale di Grosseto, in sinergia con le principali associazioni musicali cittadine del tempo: “Carlo Cavalieri”, “Amici del Quartetto” e “Gaetano Donizetti”. Si è esibita in molte località italiane riscuotendo da subito ampi consensi di pubblico e critica e presentando prime esecuzioni assolute. Ha collaborato con artisti di fama internazionale ed è stata protagonista molto apprezzata di importanti stagioni liriche.

Davanti ad un panorama mozzafiato venerdì 19 luglio, alle 21.30, la scogliera sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone accoglierà il pianoforte di Alessio Masi, premio “Hermès per i Talenti” nel 2022, che eseguirà un programma con musiche di Chopin, Rota, Franck e Prokofiev.

Siciliano, giovanissimo, Alessio Masi è un pianista e compositore dalla grande creatività interpretativa. Dedica le proprie ricerche, oltre che al repertorio più conosciuto, alle produzioni musicali di autori poco noti e spesso dimenticati. Si è esibito in qualità di solista in numerosi palcoscenici italiani ed ha in programma concerti in Spagna, Regno Unito e sale italiane di prestigio come il Museo teatrale alla Scala di Milano.

Dopo aver vinto il primo premio assoluto al concorso “Hermès per i Talenti” nel 2022, ha ricevuto una borsa di studio triennale ed un invito speciale al Verbier Festival in Svizzera, che ha frequentato nel 2022 e nel 2023 come uno dei pochi pianisti italiani ospiti della Verbier Festival Academy. Si è distinto anche in concorsi nazionali ed internazionali ed è attivo come maestro collaboratore in diversi teatri italiani, tra cui il teatro antico di Taormina, dove ha lavorato sotto la direzione di Beatrice Venezi al fianco di solisti internazionali. Selezionato come uno degli allievi più promettenti dell’accademia “MusicaFelix” di Prato, pubblicherà presto il suo primo disco con l’etichetta discografica “Brilliant Classics”. Masi studia attualmente al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida di Alessandra Ammara, all’accademia “Musica Felix” di Prato con Roberto Prosseda e studia composizione al Conservatorio di Palermo, dove ha ottenuto il diploma accademico di I livello in pianoforte sotto la guida di Enza Vernuccio.

I prossimi concerti

L’Orbetello Piano Festival proseguirà poi venerdì 26 luglio alle 21.30 nel paesaggio incontaminato dell’Oasi Wwf laguna di Orbetello – Casale della Giannella, dove il pianoforte di Simon Haje, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Online 2023, regalerà emozioni senza fine con musiche di Beethoven e Liszt.

Mercoledì 31 luglio, alle 6.00, a grande richiesta torna il “Concerto all’alba” nell’oasi Wwf Laguna di Orbetello – Bosco di Patanella. Protagonista la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata.

Quindi, la rassegna si sposta al Forte delle Saline di Albinia con “I concerti alla Torre”: giovedì primo agosto, alle 21.30, Gianluca Faragli, sarà protagonista del piano recital “Reminiscenze”.

Venerdì 2 agosto, sempre alle 21.30, il pianoforte di Tomasz Zajac offrirà un programma di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Sabato 3 agosto, alle 21.30, si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein.

Gran finale domenica 4 agosto, alle 21.30, con il pianoforte di Sergey Belyavsky.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Orbetello – Assessorato alla cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di numerosi partner, tra cui Rrd – Roberto Ricci Design.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.353.4407785 \ +39.389.2428801

Sito: www.orbetellopianofestival.it