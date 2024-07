I misteri e le verità negate di Caravaggio: se ne parla in un incontro

Porto Ercole (Grosseto). “Caravaggio violento, assassino e criminale? Solo una falsa rappresentazione tramandata da storici di parte. L’uccisione di Ranuccio Tommasoni fu legittima difesa”.

Questa affermazione, basata su approfondite ricerche, riassume il senso di quella che per Silvano Vinceti è diventata negli anni quasi una missione: ripristinare le verità negate su uno dei pittori più iconici dell’arte italiana e mondiale.

Sabato 20 luglio, alle 21.30, in piazza Santa Barbara a Porto Ercole, lo storico, ricercatore e scrittore sarà il protagonista di una serata da non perdere nell’ambito di “Festival Caravaggio”. Un evento incentrato su una rilettura della vita e delle opere di Michelangelo Merisi. Una rivisitazione della figura di un grandissimo artista da sempre avvolta da un alone di mistero.

La serata sarà introdotta dal sindaco del Comune di Monte Argentario, Arturo Cerulli, convinto artefice di un percorso museale dedicato al pittore. Silvano Vinceti, autore di importanti scoperte sulla Gioconda e altri celebri dipinti, quattordici anni fa, dopo aver coordinato una complessa ricerca, portò a Porto Ercole una teca di vetro con alcuni resti dello scheletro di Caravaggio. Le ossa umane erano state ritrovate nei pressi del cimitero di San Sebastiano ed erano poi stati effettuati degli studi che avevano stabilito che i resti erano con altissima probabilità quelli del sommo maestro, vissuto tra il 1571 e il 1610.

Sul genio dell’impiego violento della luce, come metafora della grazia divina, Vinceti ha scritto ben quattro libri, a partire da “L’enigma Caravaggio. Ipotesi scientifiche sulla morte del pittore” (Armando Editore, 2010), fino a “Porto Ercole. L’ultima dimora di Caravaggio”, scritto insieme ad Antonio Moretti e Giorgio Gruppioni.

Il 20 luglio, dopo l’affascinante intervento dello storico dell’arte, sarà anche proiettato il docufilm “Caravaggio, il corpo ritrovato” del regista Marco Visalberghi. Un motivo in più per non mancare all’appuntamento aperto a tutti.

Silvano Vinceti

Storico dell’arte, ricercatore, scrittore e autore per programmi televisivi e radiofonici, ha pubblicato più di 25 libri, alcuni dei quali dedicati a Michelangelo, Raffaello, Caravaggio e ha svolto ricerche approfondite sulla Gioconda di Leonardo da Vinci. La sua passione per la storia dell’arte e la ricerca lo spingono a esplorare dettagli sconosciuti e a scoprire nuove informazioni sui dipinti e sui loro contesti storici. Per quanto riguarda la Gioconda, Vinceti ha scoperto che Leonardo dipinse le lettere L ed S nei suoi occhi e il numero 72 sotto l’arcata del ponte che appare nel paesaggio. Nel 2023 la notizia che il Ponte Romito è quello raffigurato nel paesaggio della Gioconda è stata pubblicata in tutti i Paesi del mondo e dalle testate giornalistiche più autorevoli. Vinceti è presidente del Comitato nazionale per la valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali e del neonato Centro Studi leonardeschi.