Dilettando con Avis: ecco i vincitori della puntata di Capalbio

Capalbio (Grosseto). E’ stata una prima puntata incredibile, quella dell’edizione 2024 di Dilettando con Avis che ha fatto tappa a Capalbio, sul sagrato della chiesa di Borgo Carige.

La puntata in tv

Le gesta dei concorrenti di quella che ormai è riconosciuta come la corrida tv più longeva d’Italia, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, saranno in onda martedì 16 luglio a partire dalle 21.30, su Toscana Tv, canale 11, e in replica mercoledì 17 luglio, alle 23.45, mentre su Siena Tv, canale 91, la banda capitanata da Carlo Sestini sarà visibile sabato 20 luglio alle 21 e domenica 21 luglio alle 14.30.

I vincitori

Una prima tappa che ha regalato tante emozioni e, come al solito, un mare di divertimento, grazie alla sezione Avis di Capalbio, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale. A vincere la puntata una coppia di ballerini “senza barriere fisiche”, formata da Gioele Rossi e Marinella Bianchi, completata dal duo armonica-voce, Roberto Malarby e Edda Mancini. Complice anche la scelta di ballare sulla musica di “C’era una volta il West” del maestro Ennio Morricone, che ha esaltato le qualità canore di Edda e quelle musicali di Roberto, Gioele sulla sua sedia a rotelle e Marinella che si esibiva attorno a lui con una grazia infinita, hanno letteralmente rapito il pubblico.

Medaglia d’argento per un quartetto dal grande futuro, le Singing Quartet, composto da Matilde Innocenti, Gioia Stronchi, Ilaria Fiorelli e Caterina De Angelis, altrimenti conosciute come Le Muse, che hanno proposto lo splendido brano “Listen”, colonna sonora del film “Dreamgirls”.

Al terzo posto si è piazzata un’altra cantante, la decenne Alice Busonero, bravissima nell’interpretare “Flowers”, brano tratto dal tema dell’amor proprio.

Infine il premio simpatia appannaggio dei “Ragazzi del Muretto”, al secolo Rosanna Conti, Sara Conti, Tommaso De Santis, Federico De Santis, Iustin Dolhescu, Aurora Santi, Giacomo Casola e Lucrezia Santini, che hanno portato sul palco una scenetta di teatro da loro composta, dal titolo “Il miglior amico dell’uomo”, contenente forti messaggi sociali.

Dilettando ha anche permesso di parlare di donazione di sangue e plasma con il presidente di Avis Capalbio, Flavio Carruana, che ha consegnato a Carlo Sestini un bellissimo quadro con riportate tutte le foto degli studenti che hanno partecipato al progetto “Un giorno in ospedale”.

A salutare il pubblico, in rappresentanza del Comune, il vicesindaco Giuseppe Ranieri, che ha ricordato come “Dilettando, oltre a permettere alle persone di potersi esprimere liberamente su un palcoscenico, tratta temi fondamentali come la donazione di sangue e plasma in un contesto deputato al divertimento”.

Insieme a Carlo Sestini, sul palco del sagrato della chiesa di Borgo Carige, messo a disposizione da don Marcello Serio, il sempre fido Paco Perillo e Vanessa Guadagno, con Max Gentilesca, il clone vocale di Mario Biondi e Barry White, in qualità di ospite.

Le altre esibizioni in gara hanno visto partecipare la cantante Evolet Diana, il duo di mix latino Vittoria Lenzini e Bianca Rossi, la piccolissima cantante Gioia Pedditzi, il poeta pitiglianese Gianluca Mambrini, la cantantautrice Claudia Coli, la simpaticissima cantante pugliese-maremmana Rosa Ieva e l’attore comico Gianni Loffredo.

Per i vincitori e le seconde classificate accesso diretto alla finalissima di Grosseto del 7 settembre, mentre per il terzo posto e il premio Simpatia la possibilità di esibirsi nella semifinale di Magliano in Toscana del 29 agosto. Invece, per tutte le esibizioni non votate la possibilità del ripescaggio con il contest de Il Giunco, dal 21 al 28 agosto.