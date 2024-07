“C’è ancora domani”: il film campione di incassi proiettato in piazza

Magliano in Toscana (Grosseto). Continua la ricca programmazione estiva a Magliano in Toscana, realizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con le associazioni del territorio.

E martedì 16 luglio alle 21, in piazza del Plebiscito, è in programma la proiezione di “C’è ancora domani”, il pluripremiato film di Paola Cortellesi, campione di incassi, che ha di recente ottenuto il riconoscimento come film dell’anno ai Nastri d’Argento e sei David di Donatello.

Un evento organizzato dal Comune di Magliano in Toscana e dalla Commissione pari opportunità per favorire una riflessione sui diritti delle donne e, più in generale, dei cittadini, oltre che per offrire la visione di una pellicola apprezzata in Italia e all’estero. La proiezione è a cura di Kansassity aps e Mediateca digitale della Maremma.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver dato vita a questo appuntamento e aver coinvolto la Commissione – dichiara Federica Ferri, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana –. ‘C’è ancora domani’ non è solo un film storico, ma anche un manifesto di denuncia della prevaricazione e della violenza di genere; per questo, dopo la proiezione, racconteremo una storia e inviteremo a una riflessione e a un confronto collettivo: le storie e le parole fanno bene, perché hanno potere e possono aiutare a riconoscere, ad esempio, anche quel tipo di violenza che talvolta è impalpabile e nascosta”.

I prossimi eventi

Il cartellone di eventi estivi prosegue, mercoledì 17 luglio a Magliano, con la serata musicale a cura della Pro loco, mentre giovedì 18 luglio, in piazza Cappellini a Montiano, è in programma il tributo a Berry White e agli anni ’70/’80 di Max Gentilesca. Venerdì 19 luglio, al Torrione di Magliano è la volta dello spettacolo teatrale “Il barone rampante”, a cura dell’associazione Polis.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/